OPINIÓN Palabras en el Tiempo: Volví a verla… ¿Sería una casualidad? #2Abr

La palabra de Dios dice que todo está escrito, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora definitiva. Los seres humanos sabemos cual es la fecha de nuestro nacimiento, la fecha de nuestro cumpleaños y tal vez sabemos lo que queremos ser en el futuro, pero nunca llegaremos a saber cuando será el final de nuestras vidas, el final de una relación o el final del mundo. Todos nacemos con un propósito que solamente nos lo mostrará el tiempo y una misión que será mostrada a medida que vayamos viendo etapas y una visión que iremos obteniendo con la experiencia y el trajinar del día a día. Todo lo que recogemos desde nuestro nacimiento será el espejo que refleje el aprendizaje del mañana y el conocimiento que hoy expresamos será la enseñanza de la sabiduría y el comportamiento ante todas las adversidades que nos sembró cada caída y cada levantada. El Domingo 16 de Marzo en horas de la mañana cuando menos Yo me lo esperaba ni lo imaginaba, volví a ver a la mujer que yo tanto quise y amé con toda la fuerza de mi corazón y en ese momento no supe qué era lo que Yo estaba sintiendo porque era una mañana con densa bruma copiosa y fresca por una leve lluvia que caía del cielo y con el rocío sentía una semblanza a lo imperceptible, una gran sensibilidad a lo inesperado y una ansiedad hacia algo anhelado pero no deseado. Para mi esa mañana fué como pocas pero tambien fué una mañana muy extraña porque eran como si la lluvia fueran las lágrimas que aún derraman mis ojos por algo que lo que se merece es morir dentro de mi corazón porque ella tuvo la gran oportunidad de ser algo muy bello y valioso en mi vida pero decidió ser solamente un triste recuerdo. Ella se equivocó pero eso nunca se lo diré Yo porque el único que se lo dirá más adelante será el tiempo.

Esa fué una mañana que ocultó al sol para que con la oscuridad no haya luz en los corazones ni en las almas que están llenas de soberbia y que no hay esperanza para un espíritu mancillado por la mentira. Esa fué una mañana que ya estaba escrita por el destino para hacerme vivir un momento en un escenario donde me hiciera sentir cuánto vale su recuerdo y si acaso se puede subastar su orgullo. Pero la vida es igualita a un Restaurant en donde nadie se va sin pagar la cuenta porque en esta vida todo lo que se hace aquí mismo se paga. Esa mañana del domingo 16 de marzo me demostró que siempre hay una hora para reír, una hora para llorar y muy pocos minutos para ser felíz. Esa mañana demostró que hay un destino que ni ella ni Yo podemos elegir ni programar y tal vez una lágrimas que que ella no sabía que estaban guardadas. Esa mañana volví a verla después de tanto tiempo y el efecto que sentí fué inexplicable porque fue como una recia tormenta y un devastador incendio en donde deseaba que cayera una fuerte lluvia que apagara el fuego. Volví a verla de nuevo pero en la distancia necesaria para chocar impactando con aquella piedra en la que una vez choqué y dejó mi corazón en un delicado estado de coma y de terapia intensiva. Pero tal vez Dios hizo que yo estuviera en la distancia apropiada para poder discernir todo lo que estaban viendo mis ojos en ese momento y también lo que hacía mi transmitía aquella escena para preguntarle a mi corazón que fue lo que sintió y cómo lo impactó. Pero fué mi alma la que me dió la respuesta al decirme: «Que cruel es el destino que te devuelve un recuerdo cuando menos lo esperabas y colocando en el mismo escenario en donde hace tiempo Tu fuiste el protagonista principal y hoy solo eres un espectador de lo que una vez creíste ciegamente que era tuyo».

Volví a verla y mil preguntas que no tienen respuesta quedaron en el aire porque la solución a lo que ocurrió nunca existió en el pasado. Una sola respuesta fué contestada por el silencio sin ningún eco de sonido en el espacio y sin ninguna premura a mi soledad cuando me dijo: «Seré tu compañía hasta que la sombra de una existencia llegue de nuevo a tu vida y aprende a regalar tu ausencia a quien no valora tu presencia». Esa nostalgia que sentí esa mañana en medio de un lamento que llegí de un largo viaje en «El Tren del Sufrimiento» que ahogó el cariño y desapareció el amor causando un holocausto llamado decepción de la vida, pero tengo fé en Dios de que su Implacable Justicia Divina llegará y juzgará lo que ella no puudo juzgar. Volví a verla y el aire que respiré en ese momento fué distinto porque me encontré en el teatro de la mentira en donde ví la novela de una burda farsa llamada HIPOCRESÍA. Volví a verla y su cuerpo era igual pero no con la misma estructura de antes ni sus ojos no transmitían el mismo brillo. Espero no volver a verla más y que se vaya para siempre hacia ese destino final llamado OLVIDO donde se cumplira lo que dice la Bíblia que es la palabra de Dios: «Aún en las risas tendrás dolor en tu corazón y el final de tus alegrías serán congojas, sentimiento, tristeza y soledad” (Proverbios 14;13)-

Profesor José Luis Mogollón

[email protected]

