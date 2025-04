COLUMNA Soliloquios de café: “Honor a quien honor merece” #6Abr

- Publicidad -

Honor al licenciado Carlos Parra y el doctor José Luis Yépez por haberme permitido compartir con los televidentes de PROMAR TV, lo difícil de resumir setenta y ocho años de vida… “EN SESENTA (60) MINUTOS,”

Acrecienta mi deuda de gratitud con todo el personal de PROMAR TV, y especialmente con el Dr. Yépez Rodríguez y con el Lic. Parra, el que hayan tomado en cuenta a este servidor para narrar parte de sus experiencias y correrías, Parafraseando a Shakespeare, en Otelo, el darme a conocer, con la esperanza de que, si alguna vez tengan que hablar de mí, lo hagan tal cual soy, sin exaltarme, sin disculparme, sin agravar malévolos mi travesía terrenal.

La deferencia otorgada a mi persona la llevaré en mi corazón, en mi mente y en mi alma por siempre.

Es indescriptible la gratitud que siento a PROMAR TV, al inolvidable Don Mariano Kossowsky, a su esposa y compañera incansable, doña Luba, a Jorge, a la señora Leonor, a Cristopher, a Rosmaury y, a tantos y tantos periodistas que han hecho de PROMAR TV su universidad de post grado, por el apoyo que me han dado, continúa y constantemente, desde el mismo momento de su aparición en las pantallas de los televisores y aprovecho la oportunidad para ampliar esa gratitud a todo el gremio periodístico.

Tratando de darme a conocer un poco más transcribo un resumen, que si logro publicarlo lo encontraran completo en “TERTULIAS DE CAFÉ,” de lo que he llamado…

Mi Desiderata…

He caminado entre ruidos e intensos ajetreos manteniendo intacta la firmeza en mis convicciones cuando otros han vacilado. Cuando todos han dudado me he fiado de mi voluntad para vencer los temores, y he logrado tener el valor necesario y suficiente, aun reconociendo mis debilidades…

Así he conseguido la paz en ensordecedores silencios…

En mi afán por derrotar ser el blanco de mentiras, esgrimiendo la verdad he aprendido a esperar, y cuando, de otros, he sentido odio hacía mí, no le he dado cabida a tan ruin sentimiento, sin ensalzar mis juicios, ni ostentar alguna bondad…

Tengo sueños fabulosos, bellísimos sueños; pero no he permitido que esos sueños me gobiernen. Pienso, sí, pienso mucho, pero el pensar no mengua mis energías. No he permitido que el éxito o el fracaso me impongan su ley y los trato como a dos impostores. Soy irrespetuoso con los currículos, a menos que sean tramitados por motivos de trabajo me parece que son una forma ostentosa de publicar los logros personales…

Creo que he sabido soportar cuando mi palabra sincera ha sido trampa de necios en boca de malvados; cuando he visto hecha trizas adoradas quimeras y he tornado a forjarlas nuevamente con habilidades propias, pues sin faltar a mis principios, actúo bajo el precepto que expresa:

“Soy responsable de lo que digo, más no… de lo que puedan interpretar”.

Es por eso que creo tener buenas relaciones con la mayoría de mis semejantes sin haberme sometido jamás. Intento expresarme diciendo la verdad, a veces, calladamente, con hechos más que con palabras. En lo posible trato oír a los demás, aún al simple y al ignorante pues, estoy consciente que tienen su propia historia. Soy terco en la defensa de lo que creo es la realidad y sólo cedo cuando me convencen de mi error, por ello me han tildado de malcriado. Sin huir jamás, porque no soy criado de correlones, trato de evitar a las personas ruidosas y agresivas porque me afligen y/o alteran mi espíritu…

Considero que en mis errores y mis aciertos soy auténtico e individual, por tanto, no me comparo con los demás; respeto a las personas, con la esperanza de que me respeten. Disfruto de mis logros y de mis planes como obsequios de Dios que son. Siempre me he interesado por superar mis conocimientos y destrezas…

¿Qué si he cometido errores?… ¡Pues claro que sí!

Tengo siempre presente que soy un ser humano que no pretende ser Dios; consciente de que es mi deber el ejercer el derecho a errar; trato de corregir esos errores para dar lo mejor de mí, porque me gusta ser útil, mis pensamientos, experiencias, sentimientos y afectos constituyen las verdaderas posesiones en las cambiantes fortunas determinadas por el tiempo. Creo haber sido extremadamente honesto y cauto en los negocios, todo, como simple protección ante un medio plagado de engaños y manipulaciones, y sin ser indiferente ante quienes han compartido sus virtudes conmigo…

Parafraseando al Libertador, José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, afirmó que:

“La Amistad es mi Pasión” …

Y agrego, “el amor mi recompensa”

A mis amigos los quiero amigos, con todas sus características. Muchos luchan por altos ideales y, en los días actuales, reconozco que a cada momento se ve una demostración de heroísmo.

Soy gremialista hasta los tuétanos. No acepto que me tilden de político, por eso agradezco tanto el apoyo recibido en mis luchas. Universitarias, cuando fundé la “Asociación de Estudiantes de Lara” en la Universidad de Carabobo, La fundación de la “Asociación de Administradores de Inmuebles, ANAI,” hoy en día Cámara, la “Asociación de Corredores Inmobiliarios” y su profesionalización, la creación de la Asociación de Caficultores de Venezuela, y la participación como coordinador nacional de la “Federación de Caficultores de Venezuela,” son ya, 44 años tratando de ayudar a las humildes familias caficultoras, “La Red de Instituciones Larenses,” y la Red Ecológica, son más 35 años tratando de crear “Conciencia Ambiental.” He luchado por la defensa, primero de la calidad de vida de don “Juan Félix Sánchez, El Arquitecto de Dios” y después en la preservación de su legado.

Gracias licenciado Parra, gracias Dr. Yépez, Dios les pague por darme la oportunidad de compartir mis experiencias que pueden servir en positivo a alguien o evitar tropezar con dificultades.

Dejando expresamente claro que todas estas luchas las he realizado “Ad Honoren.”

“Quien no vive para servir… no sirve para vivir”

Maximiliano Pérez Apóstol

