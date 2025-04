Seis personas fallecieron luego de que un helicóptero turístico cayera al río Hudson en Nueva York #11Abr

- Publicidad -

Un helicóptero turístico de la ciudad de Nueva York se desintegró en el aire el jueves y se estrelló boca abajo en el río Hudson, matando al piloto y a una familia de cinco turistas españoles en el más reciente desastre de aviación en Estados Unidos, dijeron las autoridades.

Entre las víctimas se encontraban Agustín Escobar, ejecutivo de Siemens; su esposa, Mercè Camprubí Montal, gerente global de una empresa de tecnología energética; y tres hijos, además del piloto, según informó a The Associated Press una persona informada sobre la investigación. Esta persona no pudo revelar públicamente los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Tragedia enluta a familia española

Escobar estaba en el área de Nueva York por negocios y su familia voló para reunirse con él durante unos días, dijo Steven Fulop, alcalde de Jersey City, Nueva Jersey, en una publicación en X. Dijo que se esperaba que un pariente llegara el viernes y que los funcionarios estaban trabajando con el médico forense para liberar los cuerpos para que sean llevados de regreso a España.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que los niños tenían 4, 8 y 10 años y que el cumpleaños del de 8 años era el viernes.

Fulop dijo que los buzos reanudarían la búsqueda de las partes principales del helicóptero el viernes. Se pudieron ver piezas flotando en el río el viernes por la mañana.

Las fotos publicadas en el sitio web de la compañía de helicópteros mostraron a la pareja y a sus hijos sonriendo mientras abordaban justo antes de que el vuelo despegara.

El vuelo despegó de un helipuerto del centro de la ciudad alrededor de las 3 p.m. y duró menos de 18 minutos. Los datos de radar mostraron que voló hacia el norte, siguiendo el horizonte de Manhattan, y luego de regreso al sur, hacia la Estatua de la Libertad.

Un video del accidente mostró partes del avión cayendo por el aire al agua cerca de la costa de Jersey City, Nueva Jersey.

Testigos describen la caída del helicóptero al Hudson

Bruce Wall, en Jersey City, dijo que vio cómo el helicóptero se desmoronaba en el aire. La cola y el rotor principal se desprendieron, y el rotor continuó girando mientras descendía hacia el agua.

Dani Horbiak estaba en su casa de Jersey City cuando escuchó lo que parecían varios disparos seguidos. Miró por la ventana y vio el helicóptero caer al río en pedazos.

El helicóptero giraba sin control y “salía un montón de humo” antes de estrellarse en el agua, dijo Lesly Camacho, anfitriona de un restaurante a orillas del río en Hoboken, Nueva Jersey.

Los botes de rescate rodearon la aeronave sumergida minutos después del impacto, cerca del final de un largo muelle de mantenimiento de una torre de ventilación que da servicio al túnel Holland. Los equipos de rescate izaron el helicóptero destrozado fuera del agua poco después de las 8 p.m. utilizando una grúa flotante.

«Son máquinas y se rompen»

El vuelo fue operado por New York Helicopter. Nadie contestó el teléfono en las oficinas de la compañía en Nueva York y Nueva Jersey el jueves ni el viernes.

Una persona que contestó el teléfono en la casa del dueño de la empresa, Michael Roth, dijo que este se negó a hacer comentarios. Roth declaró al New York Post que estaba devastado y que no tenía ni idea de lo sucedido.

«Lo único que sé, al ver el video del helicóptero cayendo, es que las palas del rotor principal no estaban en el helicóptero», dijo, según el Post. Añadió que no había visto algo así en sus 30 años de experiencia en el sector de los helicópteros, pero señaló: «Son máquinas y se rompen».

