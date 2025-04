PulsoEmpresarial Sinergia Iberonet y Red Comunicorpo celebran el éxito del programa Leader Generation en Venezuela con un índice de satisfacción de 9,6

- Publicidad -

El Programa Leader Generation, impulsado por Sinergia Iberonet y la Red Comunicorpo, culminó su más reciente edición con un resultado sobresaliente: 9,6 puntos en el Net Promoter Score (NPS), indicador que se utiliza para medir el nivel de satisfacción y recomendación entre sus participantes.

Dirigido a comunicadores corporativos de diversos sectores, Leader Generation se posiciona como un espacio innovador de formación y conexión profesional, centrado en el liderazgo del comunicador empresarial, la sostenibilidad y la transformación de la gestión de la comunicación en las organizaciones.

Esta primera edición contó con la participación de directores de comunicación, gremios, universidades y representantes de agencias de comunicaciones corporativas.

Un programa con propósito y visión transformadora

Diseñado con un enfoque estratégico y humano, el programa Leader Generation ofreció una ruta clara de actualización profesional a través de cuatro módulos esenciales:

Propósito Corporativo y Estrategia Empresarial: cómo definir y activar el propósito y la cultura organizacional para una gestión comunicacional efectiva. Reputación y Gestión de Riesgos: modelos para construir confianza con los stakeholders y minimizar amenazas reputacionales. Branding y narrativas poderosas: creación de marcas relevantes a través de historias impactantes. Sostenibilidad e Innovación Empresarial: cómo integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio para lograr diferenciación y competitividad.

Voces del programa Leader Generation

La experiencia fue ampliamente elogiada por los participantes, quienes destacaron el contenido, la calidad humana del equipo facilitador y la pertinencia del programa:

Lorena La Barca, Agencia Conecta Comunicaciones, considero que la información compartida “invita a mirar aspectos que quizás no teníamos en el radar, pero que son esenciales en la gestión de reputación.”

Roxany Paredes, docente universitaria y miembro de Alianza Social de Venamcham se mostró altamente satisfecha y señaló que la certificación debe ampliarse y consolidarse en el tiempo. “Nos permite pensar colectivamente el futuro de la comunicación corporativa en Venezuela.”

Por su parte Agrivalca Canelón, consultora en comunicación vinculada al sector universitario. Destacó la actualidad de los temas “Un tema de actualidad obligatorio. La facilitadora fue humana, generosa, con contenidos al día y una visión clara del rol transformador del comunicador.

“El compromiso con la excelencia se nota. Este esfuerzo tiene alma, equipo y propósito. Se agradece la visión que impulsa la Red Comunicorpo al convocar esta experiencia.” señaló Carolina Goicochea de GPC Consulting, mientras Anna de Lucca, empresaria y presidenta de Cavedatos estimó que “Leader Generation le brindó la oportunidad de comprometerse con más fuerza a hacer mejor el trabajo de comunicación con sus agremiados”.

Medir para mejorar: la apuesta por la calidad

Para Carmen Yolanda Moreno, directora de Sinergia Iberonet y co-creadora del programa, la evaluación rigurosa es parte esencial de la propuesta:

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso aplicamos el Net Promoter Score (NPS) como herramienta clave para escuchar con humildad, evaluar con datos y crecer desde la experiencia. Ese 9,6 no es un número: es la voz del participante convertida en brújula para seguir haciendo las cosas con propósito y excelencia.”

Una comunidad que apuesta por el futuro

El programa no solo brindó herramientas y conocimiento actualizado, sino que también consolidó una red profesional con alto potencial de colaboración futura. Durante la sesión de cierre, los participantes coincidieron en la importancia de generar propuestas colectivas para incidir positivamente en el campo de la comunicación corporativa en Venezuela.

Próximas ediciones en 2025

Gracias al éxito de esta primera experiencia, Sinergia Iberonet y la Red Comunicorpo anuncian una nueva edición del programa para el mes de julio de 2025, Las inscripciones ya están abiertas a profesionales de toda la región.

