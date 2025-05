OPINIÓN Buena Nueva: ¡Cuidado con el lobo! #11May

- Publicidad -

A Jesús le gustaba compararnos con las ovejas. El es el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas. Sus ovejas somos todos: los que están dentro del corral y los de fuera del corral. Dice Jesús: “Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano” (Jn. 10, 27-30).



Pero para eso hay una condición: “Mis ovejas oyen mi voz… y me siguen”.



¿Cómo escuchar la voz de Dios para poder seguirlo a El y sólo a El? Hay muchas voces a nuestro derredor: los medios de comunicación, las malas compañías, los enemigos de Dios, los cuestionadores de la Verdad, los guías desviados, los líderes corruptos y mentirosos, las mayorías equivocadas…



Dice Jesús: “Y el lobo las agarra y las dispersa” (Jn. 10, 11-13). ¿Y quién es el lobo? Nada menos que el Enemigo de Dios, el Diablo.



Quien oye la voz de Jesús, acepta y sigue su Palabra contenida en su Evangelio. La acepta en su totalidad, sin suavizarla, ni disminuirla; mucho menos, discutirla o cambiarla en alguna de sus partes, sigue el Magisterio de su Iglesia contenido en el Catecismo. Quien oye la voz de Jesús oye la voz de aquellas otras ovejas que están en el corral y que están siguiendo la voz del Buen Pastor.

Si estamos enfermos (espiritualmente) oímos las voces que no debemos oír. La conciencia no puede estar confundida, ni ahogada, ni obnubilada, ni adormecida por las voces que no son las del Pastor. Debe estar iluminada por la Verdad y por la Ley de Dios.

¡Cuidado que no nos agarre el lobo! Para evitar eso hay que escuchar la voz del Buen Pastor, lo que nos pide y nos exige, a lo que corrige y nos reclama… y seguirlo en lo que nos gusta y en lo que no.



Jesús ha dado su vida por todos, sin excepción. Los que somos ovejas del rebaño nos toca llamar a las ovejas que están fuera -a los incrédulos, a los rebeldes, a los confundidos, a los desanimados, a los desviados, a los engañados- para que vuelvan a escuchar la voz del Buen Pastor.

Isabel Vidal de Tenreiro

