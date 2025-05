Andreína Baduel exige respuesta a la solicitud de fe de vida de su hermano Josnars Baduel #12May

- Publicidad -

La activista venezolana de derechos humanos, Andreína Baduel, denunció que desde hace tres días solicitó una fe de vida sobre su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido en El Rodeo I, sin obtener respuesta alguna.

A pesar de los rumores sobre su posible muerte, Andreína Baduel no ha recibido ningún tipo de confirmación por parte de las autoridades venezolanas, lo que ha intensificado su angustia y temor.

«Han pasado tres días desde que comenzaron los rumores. Y tres días sin respuestas. No hay fe de vida. No hay llamadas. No hay nada. Solo ruego a Dios que no sea cierto. La única verdad es que llevamos casi cuatro meses sin verlo», escribió Andreína Baduel a través de su cuenta en la red social X.