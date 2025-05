Zelensky está dispuesto a reunirse solo con Putin y descarta encontrarse con otros funcionarios rusos #13May

- Publicidad -

El único funcionario ruso con el que Volodymyr Zelensky está dispuesto a reunirse en Turquía el jueves es Vladimir Putin, según declaró su asesor presidencial, rechazando la idea de que el líder ucraniano se reúna con un representante de menor rango enviado en lugar del presidente ruso.

Al preguntársele si Zelensky se reuniría con otros funcionarios rusos además de Putin, el asesor presidencial ucraniano Mykhaylo Podolyak respondió el martes: “No, por supuesto que no. Ese no es el formato. El presidente no puede reunirse con nadie más”, declaró en el Breakfast Show, un canal de YouTube dirigido por el periodista ruso Aleksandr Plyushchev.

- Publicidad -

“Hay una persona que toma decisiones en nombre de Ucrania. Además, el presidente de EEUU. ha declarado que él también puede actuar como mediador clave y, en consecuencia, hay una persona en Rusia que toma decisiones. Solo Putin puede decidir sobre la continuación o el fin de la guerra”. El Kremlin se ha negado hasta el momento a confirmar si Putin, o cualquier otra persona, viajará a Turquía el jueves. En declaraciones a la prensa el martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Putin anunciaría su decisión a su debido tiempo.

“En cuanto el presidente lo considere necesario, lo anunciaremos”, declaró Peskov.

Zelensky afirmó estar dispuesto a reunirse con Putin en Turquía el jueves, tras la insistencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, en hacerlo.

La propuesta de diálogo directo entre Zelensky y Putin, algo que no ocurría desde los primeros días de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, provino directamente del líder ruso.

Putin sugirió la reunión en respuesta a un ultimátum dado a Moscú por los aliados europeos de Ucrania el sábado.

Los líderes de Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido exigieron a Rusia que aceptara una propuesta de alto el fuego de 30 días o se enfrentaría a una nueva ronda de sanciones masivas. Rusia ignoró el ultimátum, lanzó nuevos ataques a lo largo del frente y envió drones hacia varias ciudades ucranianas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí