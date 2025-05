Henrique Capriles desde Lara: Votar no es pasar la página, es luchar por el cambio #15May

- Publicidad -

La mañana de este miércoles 14 de mayo, el candidato a la Asamblea Nacional (AN) Henrique Capriles Radonski, por las tarjetas de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio, hizo un llamado firme a la participación ciudadana como vía para continuar la ruta democrática frente al oficialismo.

Lea también: Capriles: El 25 de mayo vamos a reafirmar el sentimiento de cambio de la mayoría #12May.

- Publicidad -

Durante una rueda de prensa realizada en la sede del movimiento Hagamos Fuerza Venezuela, en el estado Lara, Capriles aseguró que votar no significa olvidar lo ocurrido el 28 de julio, sino, por el contrario, resistir y acumular fuerza para un eventual cambio político.

“Es cierto que hay decepción, pero quedarse callado no puede ser la respuesta. No votar sería regalarle espacios a Maduro. Yo voto para no pasar la página del 28 de julio”, afirmó el exgobernador de Miranda, en referencia al proceso presidencial que la oposición ha calificado como fraudulento.