OPINIÓN Palabras en el Tiempo: Filosofar articulando palabras #14May

La filosofía es la ciencia natural de los seres humanos, de los efectos y las causas de las cosas naturales y la resignación de todos los que soportan contradicciones en la vida. Es el sistema particular de un filósofo en la escuela de una época. Es muy necesario en nuestra vida practicar la filosofía porque nos enseña conocimientos de gran utilidad y provecho para lograr muchos éxitos. La filosofía nos permite comunicarnos a través de una conversación que tenga el diálogo de una expresión espontánea y libre envuelta en la magia de la sinceridad para así poder tener nosotros la oportunidad de vivir y disfrutar esa maravillosa magia aunque el destino de nuestra vida solamente lo sabe y lo decide Dios Debemos tener siempre muy buenos propósitos que dejen una huella imborrable en todos los caminos que recorramos dejando un legado que será recordado por siempre.

Todos los seres humanos al momento de nacer somos ingenuos e inocentes de lo que es el mundo, pero al crecer y tener conocimiento de cómo tenemos que vivir para poder luchar y lograr hacer realidad todos nuestros deseos, anhelos y sueños siempre bajo la tutela de la filosofía. Filosofar es el arte de articular palabras con opiniones que nacen del corazón. Es la unión de un conjunto de palabras que le dan sentido y significado al sentir de nuestra alma formando oraciones con palabras de lo que realmente es nuestro espíritu. Filosofar es pintar imágenes que llegan en momentos de inspiración cuando recordamos todo lo que se sembró y se cultivó dentro de nosotros esparciendo la fe de que si podemos lograr hacer realidad todas nuestras aspiraciones, ilusiones y anhelos arraigados en nuestro pensamiento. Filosofar en todas nuestras ilusiones y emociones que ayer, hoy y posiblemente mañana hagan palpitar nuestros corazones produciendo efectos y sonidos que le den letra y música a una bellísima canción que muy bien la podríamos titular con el nombre de «SOÑAR».

Filosofar es encontrar sentimientos que nos hagan ver la luz que nos alumbra el camino que nos llevará a la montaña donde admiramos y contemplaremos el el horizonte, la belleza natural del cariño y la expresión maravillosa del amor para que nuestra imaginación dibuje un rostro hablado de lo que guardamos en nuestro corazón como un preciado tesoro de valor incalculable que no sale a la vista por lo que siempre ocurre cuando creemos que siempre habrá un mañana en donde podemos expresarlo, tal vez pensando que el tiempo es nuestro y no de Dios pero nunca debemos caer en esa falacia porque el tiempo es de Dios. Filosofar me ha dado la oportunidad de manifestar y de hablar todo lo que yo he sentido en mi vida buscando siempre en un diálogo la posible solución a todas mis necesidades y problemas. Filosofar es el arte de la soltura del idioma y del lenguaje donde el léxico dice las palabras que darán la respuesta a las dudas expresadas en una conversación recreativa, constructiva y amena.

Filosofar es compartir palabras y temas de cualquier índole en nuestra vida cotidiana en donde tratamos, razonamos y analizamos temas y asuntos importantes para darle un sentido de raciocinio a nuestra mente. La filosofía nos inspira y nos inspira a escribir y describir con la tinta sobre un papel mensajes que todos los lectores de un Diario con tanto prestigio y de larga trayectoria de 121 años como EL IMPULSO quieran leer. La filosofía se puede profesar en cualquier otra actividad como lo dijo el gran futbolista argentino Jorge Baldano quien al ser entrevistado en un programa de televisión le preguntaron el por qué había abandonado su brillante profesión como profesor universitario de filosofía para dedicarse a jugar fútbol y la respuesta de Jorge Baldano fue que en la filosofía el no podía jugar futbol en cambio en el fútbol él podía filosofar. Esta reseña demuestra que debemos hacer para filosofar articulando palabras.

Profesor José Luis Mogollón

