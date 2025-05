VIDEO | María Corina Machado: El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no #14May

- Publicidad -

En un discurso cargado de emotividad y firmeza, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, rechazó enérgicamente las acciones de la administración de Maduro, denunciando un intento de someter a los venezolanos a través del miedo y la represión.

«Ellos quieren verte vencido, pero no. Quieren que te calles, que obedezcas, que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela,» declaró Machado a través de un video difundido en sus redes sociales. Destacó la resiliencia y la determinación del pueblo venezolano, afirmando que «mi gente no se rinde, no olvida, y por las buenas te regala el alma, pero a juro, ni pa’ la iglesia.«

Machado se refirió a las elecciones presidenciales del 28 de julio, calificándolas como una victoria del pueblo contra la mentira, el abuso y la humillación.

«El 28 de julio dijimos no a la mentira, no más abuso, no más humillación. Ese día ganamos porque somos Venezuela, porque tampoco vieron venir esa otra operación,» afirmó.

El poder es NUESTRO.

El poder para DESOBEDECER.



El poder para decir NO.



Represión gubernamental

La líder opositora denunció la represión gubernamental como una señal de miedo ante la unidad y el descontento popular.

«Por eso te reprimen, porque no le tienes miedo, porque no te la calas más, porque unidos arrasamos,» expresó Machado, instando a los ciudadanos a mantener su desobediencia y a recordar que «cuando todos decimos no, ellos no mandan.»

Finalmente, Machado contrastó la victoria del 28 de julio con el evento del 25 de mayo, sugiriendo que este último no reflejó la voluntad popular. «El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no,» concluyó.

