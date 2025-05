VIDEO | Ruta Electoral | Roberto Sánchez propone un gobierno en alianza con la sociedad civil en Lara #19May

- Publicidad -

Roberto Sánchez, dirigente de la facción de Acción Democrática encabezada por Bernabé Gutiérrez, y candidato a la Gobernación del estado Lara y a un curul en la Asamblea Nacional para el período 2026–2031, por la Alianza Democrática, propone un gobierno «de corresponsabilidad» integrado por todos los sectores de la sociedad civil.

Sánchez enfatizó su interés por el estado Lara y destacó su arraigo familiar, asegurando que toda su vida ha transcurrido en la entidad. “Yo soy de aquí (…) nací aquí, me crié aquí, estudié con la gente aquí, me casé aquí, me divorcié aquí”, estableciendo así su principal argumento de campaña: gobernar Lara con “gente de aquí”.

Una campaña centrada en la identidad local

Durante una entrevista concedida a El Impulso, Sánchez reiteró su vínculo con la región, enfatizando que ha desempeñado cargos públicos.

“Toda mi vida he sido concejal, he sido diputado al consejo legislativo, toda mi vida he estado aquí y ese es el concepto de nuestra campaña, que sea la gente de aquí que pueda sacar adelante este estado”, expresó.

El candidato sostuvo que su historia familiar lo conecta con sectores clave del estado, “mi madre fue parlamentaria 30 años, directora de educación del estado. ¿Cómo no voy a querer yo a los educadores? Si soy hijo de padre y madre educadora”, señaló, mientras prometía priorizar la situación del gremio docente y del sector público en general.

Alianzas con iglesias, empresarios y sociedad civil

Sánchez también plantea una gobernación integrada por las iglesias en el área social. “El brazo social de la gobernación del estado, ¿tú sabes quién va a ser? Las iglesias”, afirmó.

Asimismo, señala que el porcentaje de éxito de ayudas sociales administradas por las iglesias es casi del 100 %.

“Después de todos los estudios que hicimos de Cáritas, de la Cruz Roja, ¿tú sabes cuál s el porcentaje de efectividad de que le llegue la ayuda humanitaria cuando lo manejan las iglesias? El 98.7%, casi el 99%”.

En materia económica, propuso alianzas público-privadas con las empresas locales para reactivar sectores como la agroindustria y la vialidad rural: “Ustedes ponen las máquinas, nosotros ponemos las otras máquina. Ustedes ponen los materiales, vamos a hacer las vías, vamos a arreglarlas entre todos”, expresó al describir su visión de corresponsabilidad.

Transporte gratuito y comedores para docentes

Sánchez también abordó la crítica situación del magisterio larense, asegurando que muchos maestros “pagan para ir a trabajar”. Como parte de su programa, propuso la creación de rutas de transporte para movilizar a los educadores “que no paguen transporte, sino que ellos vayan gratis a trabajar”.

Añadió que su gestión impulsaría comedores donde los docentes puedan alimentarse, “que también los profesores y los educadores y los maestros puedan desayunar y almorzar en su institución”.

Sánchez denunció que los educadores han sido “maltratados como nunca en estos 25 años”, y aseguró que su gestión les garantizará mejoras concretas.



Servicios públicos en «corresponsabilidad»

Respecto al colapso de los servicios básicos, recordó su experiencia familiar con Hidrolara, indicando que su hermano, Pedro Sánchez fue presidente de la empresa, por lo que conoce bien el tema, y enfatizó que “la gobernación es la principal accionista”, por lo que tiene competencias que deben ser asumidas.

Sin embargo, el candidato alertó que “si yo te digo que voy a arreglar Hidrolara completo con lo que me llega de dinero… te estoy mintiendo”.

Sánchez propone como alternativa acuerdos con las comunidades para resolver problemas puntuales: “Tú con corresponsabilidad con los vecinos puedes decir: ‘¿Qué hace falta aquí?’ Entre todas estas zonas, podemos arreglar un problema”.

En relación con la crisis del servicio eléctrico, se mostró crítico con el manejo nacional, pero reconoció los límites regionales: “Sabemos que desde Lara no podemos resolver el problema de la luz, pero queremos una justa distribución”.

Sánchez hizo un llamado al sufragio en medio del descrédito político y la judicialización de su partido: “Si usted no vota, no cambia esto. Usted si no vota, se rinde”, afirmó.

Además, alertó sobre la crisis de salud mental que afecta al pueblo larense, “el segundo problema en todos los estudios de opinión que hemos hecho (…) es la salud mental de los venezolanos”. Dijo que el estrés social, las pérdidas familiares y el colapso de los servicios públicos han llevado a muchas personas a buscar refugio espiritual, y propuso trabajar junto a las iglesias para ofrecer atención directa a las comunidades.

