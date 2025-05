Henrique Capriles: El voto en este momento es un instrumento de protesta en Venezuela #21May

- Publicidad -

El político venezolano Henrique Capriles afirmó que el voto se ha convertido hoy en Venezuela en un instrumento de protesta, una herramienta para mantener viva la voz de quienes siguen apostando por la vía democrática frente al gobierno de Nicolás Maduro.

El dos veces candidato presidencial y actual aspirante a diputado a la Asamblea Nacional insistió en que participar en los comicios del 25 de mayo es un acto de resistencia.

«Yo creo que hay que mantener viva a la oposición democrática y no encuentro cómo va a mantenerse viva la voz del pueblo venezolano si no se expresa. Pensar que tú le vas a dar una derrota al Gobierno por no ir a votar, no ha pasado; ya lo has hecho y no ha pasado», dijo Capriles, desmarcándose de la línea de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que decidió no participar en las elecciones regionales y legislativas.

Capriles reconoció que esta no es una elección “normal”, por lo que comprende a los ciudadanos que opten por no acudir a las urnas, pero cuestionó el llamado a la inacción desde la dirigencia política.

«En la medida que la dictadura te deja votar, debes votar, porque es el instrumento más claro para manifestarte contra el Gobierno, contra el poder», señaló.

Aclara sobre su habilitación política

Subrayó que su voto del domingo será un acto de protesta contra el actual mandatario, contra las condiciones económicas y por lo que calificó como el robo de la soberanía popular el pasado 28 de julio de 2024.

Su candidatura fue habilitada tras el levantamiento de una inhabilitación política impuesta en 2017 por la Contraloría General. Capriles aseguró que esta decisión no respondió a ningún acuerdo político. «¿Condicionante para mi habilitación? Ninguno. Nunca lo ha habido, nunca lo va a haber, porque para mí la política no es una transacción, muy distinto a una negociación», afirmó.

Insiste en la cooperación política

Pese a su distanciamiento actual de la mayoría opositora, Capriles expresó su esperanza en un futuro reencuentro de los sectores democráticos. «Yo espero que en el andar de este camino, los que queremos cambio y los que creemos en la democracia nos reencontremos. Ya veremos si eso es posible o no«, sostuvo.

Criticó el silencio frente a medidas como el endurecimiento migratorio contra los venezolanos en Estados Unidos o la no renovación de la licencia a Chevron para operar en el país. A su juicio, estas acciones afectan directamente a la población venezolana y no deberían celebrarse.

Finalmente, reiteró que su objetivo como futuro diputado será abrir espacios políticos que permitan la liberación de presos, el fin de la persecución, y el restablecimiento de las libertades fundamentales en Venezuela.

