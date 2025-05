La inflación siguió sin freno en abril: Precios aumentaron en bolívares y en dólares #21May

- Publicidad -

El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad informó que en el mes de abril el costo de los bienes y servicios se incrementaron +8,61% en bolívares y +1,54% en dólares.

En su reporte mensual de inflación, el OGP indicó que el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia alcanzó el valor de 57.206,59 Bs/mes, lo que representa un incremento de +8,61% en 30 días.

El observatorio puntualizó que el nivel de consumo exige 5,05 salarios integrales de Bs 11.324,3 es decir, poco más de un salario integral por semana”.

A juicio de Oscar Torrealba, economista y coordinador del OGP, el elemento más destacable en abril fue el incremento interanual de precios, sobre todo en bolívares, dado el comportamiento de los precios en dólares.

Según Torrealba, estas alzas se relacionan con el incremento sobre el tipo de cambio, “lo que evidencia la indexación de los precios al dólar estadounidense”.

En la inflación por rubros en el mes de abril se puede observar el aumento tanto en bolívares como en dólares:

Alimentos +11,49% Bs, +2,52% US$

Restaurantes +6,9% Bs, -2,28% US$

Servicios +4,32% Bs, 1,11% US$

Recreación y esparcimiento +9,17% Bs, +1,86%

Perfumería y cuidado personal +6,76% Bs, +1,6%

Según los cálculos del OGP, la variación de precios interanual, al 30 de abril de 2025, fue +182,41% en moneda nacional y en dólares + 21,80%.

Alimentos: +190,65% Bs, +22,74% US$

Restaurantes: +147,06% Bs +12,33% US$

Servicios: +179,41% Bs, +21,56 US$

Recreación y esparcimiento: +150,47 % Bs, +7,43% US$

Perfumería y cuidado personal: +145, 97% Bs, +8,69% US$

Transporte: +277,39% Bs, + 66,08 US$

