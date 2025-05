VIDEO | María Corina Machado insta a la ciudadanía a no participar en los comicios del 25 de mayo #21May

- Publicidad -

La líder opositora María Corina Machado lanzó este miércoles 21 de mayo un enérgico llamado a los venezolanos para que se abstengan de participar en las próximas elecciones regionales y legislativas, programadas para este domingo 25 de mayo. Machado ha descrito el proceso electoral como una «farsa» y una «trampa«, instando a la población a permanecer en sus hogares como forma de protesta.

A través de sus plataformas en redes sociales, Machado fue contundente: «El 25 de mayo no es una elección, es una farsa, es una trampa. Por eso te pido algo muy simple. Este domingo quédate en tu casa. No salgas, no los obedezcas. Vacía las calles, vacíalos. Que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder. Tú«, afirmó la líder opositora.

Este pronunciamiento se suma a previas exhortaciones de Machado a la no participación en los comicios regionales. Hace apenas una semana, la dirigente opositora manifestó su rechazo a las políticas de la administración de Maduro, denunciando un patrón de intimidación y represión dirigido a coartar la voluntad de los venezolanos.

En declaraciones anteriores difundidas en un video, Machado expresó la resistencia del pueblo venezolano: «Ellos quieren verte vencido, pero no. Quieren que te calles, que obedezcas, que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela». Subrayó además la resiliencia de la ciudadanía, afirmando que «mi gente no se rinde, no olvida, y por las buenas te regala el alma, pero a juro, ni pa’ la iglesia«.

Machado también hizo referencia a los comicios presidenciales del 28 de julio, que consideró un triunfo del pueblo contra la desinformación y el autoritarismo.

«El 28 de julio dijimos no a la mentira, no más abuso, no más humillación. Ese día ganamos porque somos Venezuela, porque tampoco vieron venir esa otra operación», sentenció.

