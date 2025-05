Similar al Cestaticket: Transportistas proponen bono para aliviar costos y renovar flota #22May

- Publicidad -

Fernando Mora, director de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano (Cavemtrex), informó que el sector ha venido insistiendo en la asignación de un bono de transporte para diferentes segmentos de la población, con el fin de mitigar el alto costo del servicio para los usuarios y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad del gremio.

«Este planteamiento lo venimos expresando en las mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional«, afirmó. De acuerdo una nota difundida por Banca y Negocio, Mora explicó que «la tarifa no sería un inconveniente si existieran las medidas compensatorias necesarias para garantizarle al transportista que pueda mantener su unidad y existiera una renovación de flota».

- Publicidad -

Lea también: Transporte público en Barquisimeto al borde del colapso por tarifas de pasaje insuficientes

La propuesta, que data de varios años, contempla un bono de transporte similar al Cestaticket, dirigido a trabajadores del sector público y privado, estudiantes, y personas de la tercera edad o con discapacidad. Mora enfatizó que esta iniciativa «aliviaría a los trabajadores y a estos sectores«, al mismo tiempo que «nos permitiría cobrar un poco más, lo que garantizaría al transportista tener los recursos necesarios para mantener su unidad en buen estado«.

El director de Cavemtrex señaló que las tarifas actuales son insuficientes para que los transportistas puedan ahorrar y adquirir nuevas flotas.

«Las actuales tarifas no permiten tener una caja de ahorro, eso no existe. Por lo tanto, no se puede pensar en renovar las unidades. Escasamente le alcanza al transportista para el mantenimiento preventivo de su vehículo», puntualizó.

En el caso específico de los estudiantes, Mora detalló que el bono debería otorgarse «a través de un estudio social, estaría dirigido a aquellos estudiantes que realmente necesiten el servicio de transporte».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí