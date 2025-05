PulsoEmpresarial Empire Keeway inaugura su primer concesionario en Cabudare y fortalece su presencia en Lara #23May

- Publicidad -

Empire Keeway (EK) continúa su expansión en el país con la apertura de su primer concesionario en el municipio Palavecino. El nuevo punto de venta, Ferreagro Hnos. Caldera Mazzey, C.A., está ubicado en la calle 9 entre avenidas 6 y 7 de La Mata, y representa un hito para la comunidad motera de Cabudare, que ahora cuenta con un centro integral para adquirir motocicletas, repuestos y servicios especializados sin salir del municipio.

La inauguración responde a una creciente demanda local de motocicletas, un medio de transporte clave en la región por su eficiencia, bajo costo y utilidad tanto en zonas rurales como urbanas.

“Cabudare es un punto estratégico en la conexión entre los llanos y el occidente del país. Estar aquí era una necesidad para EK”, explicó Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de la marca.

Familia Caldera Mazzey representantes de la marca

Un centro integral para motorizados

El nuevo concesionario no solo exhibirá el portafolio completo de EK —con más de 30 modelos disponibles—, sino que también ofrecerá repuestos originales, cauchos, lubricantes y servicio técnico especializado. Modelos como la EK Xpress II, New Owen y New Horse, altamente valorados por su resistencia y durabilidad, estarán disponibles para quienes buscan soluciones de movilidad robustas y asequibles.

Según Carlos Caldera, representante del concesionario, esta apertura evitará que los clientes de Cabudare deban trasladarse hasta Barquisimeto para acceder a productos y servicios de la marca, facilitando así el mantenimiento y compra directa en su propio municipio.

Generación de empleo y expansión nacional

Con este nuevo establecimiento, Empire Keeway alcanza los nueve concesionarios en el estado Lara y suma un punto más a su red nacional de más de 160 tiendas. Además, se estima que la apertura de esta sucursal genere nuevos empleos directos e indirectos en la zona, reforzando así su compromiso con el desarrollo económico local.

El concesionario estará abierto al público de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los interesados pueden seguir la cuenta de Instagram @empirekeewaycabudare o comunicarse al 0412-2293714 para más información. También pueden acceder a más información través de la web oficial www.empirekeeway.com en la sección “Dónde comprar”.

