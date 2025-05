Capriles: “Ganó la abstención y con ello el régimen y los que la promovieron” #26May

- Publicidad -

El dirigente político Henrique Capriles Radonski se pronunció este lunes sobre los resultados de las elecciones regionales y legislativas celebradas el domingo 25 de mayo, afirmando que la abstención fue la gran vencedora de la jornada y que ello favoreció tanto al oficialismo como a quienes impulsaron la no participación.

“Ganó la abstención y con ello el régimen y los que la promovieron”, escribió Capriles en sus redes sociales, en una reflexión cargada de autocrítica hacia el escenario opositor.

A juicio del exgobernador de Miranda, el proceso estuvo atravesado por factores que desmovilizaron al electorado: “Fue un proceso marcado por la desconfianza, la decepción, la rabia y el miedo sembrado con fuerza en las últimas horas, con más detenciones y una campaña de información prácticamente inexistente”.

Capriles resalta esfuerzo ciudadano

Capriles, quien resultó electo como diputado lista a la Asamblea Nacional en esta contienda —su primer cargo luego de años de inhabilitación política— agradeció a quienes acudieron a las urnas “a expresarse contra el poder y la arbitrariedad”. También destacó el esfuerzo de los voluntarios que instalaron mesas electorales, a pesar de lo que describió como amenazas y amedrentamiento.

“Con las uñas trabajó cada voluntario con la idea de que la voz de la gente que quiere cambio se mantenga viva y no caiga el país en lo que quiere el poder: la desesperanza y luego la resignación”, añadió el dirigente político.

Este era un resultado previsible. Ganó la abstención y con ello el régimen y los que la promovieron.



Crítica al triunfalismo oficialista

En su mensaje, Capriles cuestionó la narrativa de victoria promovida por el chavismo tras el proceso electoral. “Maduro y su cúpula podrán querer mostrarse victoriosos, pero no lo son. Lo de ayer no cambia la crisis económica, social y política. El país no amaneció hoy mejor”, expresó, al recalcar que la lucha por recuperar la democracia y los derechos ciudadanos continúa.

Los resultados preliminares anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicaron una participación del 42,63%, y otorgaron al oficialismo la mayoría de los escaños y gobernaciones, mientras que el sector no oficialista —agrupado en las alianzas Democrática y UNTC–Única— logró seis curules y una gobernación, la de Cojedes.

Una voz dentro del sistema

A pesar del duro diagnóstico, Capriles ratificó su compromiso de representar con firmeza a quienes, en condiciones adversas, aún apuestan por el camino electoral. “Los representaré con fuerza y determinación”, prometió, en lo que muchos interpretan como un intento por sostener una oposición institucional desde dentro del nuevo Parlamento.

