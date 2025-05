VIDEO | Atropello a multitud de aficionados del Liverpool deja 27 hospitalizados, cuatro gravemente heridos #27May

- Publicidad -

Un hombre británico blanco de 53 años embistió el lunes con su minivan a una multitud de aficionados del Liverpool que celebraban el campeonato de la Liga Premier del club de la ciudad, convirtiendo los gritos de alegría en alaridos de terror, dejando al menos 45 heridos.

La policía dijo que arrestaron al hombre, que era de la zona. No proporcionaron información sobre las víctimas. Un helicóptero ambulancia y otros vehículos de emergencia acudieron en masa al lugar tras los informes de que varios peatones habían sido atropellados.

Dave Kitchin de North West Air Ambulance indicó que 27 personas fueron llevadas a un hospital, dos con lesiones graves y 20 más fueron tratadas en el lugar por lesiones menores. Al menos cuatro niños resultaron heridos.

El cuerpo de bomberos tuvo que levantar el vehículo para rescatar a cuatro personas que quedaron prensadas. Uno de los lesionados era un paramédico que estaba trabajando haciendo patrullajes en bicicleta.

Al menos 27 personas resultaron heridas durante la celebración del campeonato de la Liga Premier del Liverpool debido a un atropellamiento masivo, cuatro personas se encuentran en estado grave #27May pic.twitter.com/3ox9YlWkvm — Elimpulso.com (@elimpulsocom) May 27, 2025

El conductor permanece detenido

a policía británica mantenía detenido el martes a un hombre de 53 años por una colisión que convirtió una alegre celebración de fútbol en Liverpool en tragedia y envió a más de dos docenas de personas a hospitales, cuatro de ellas en estado muy grave.

La policía de Merseyside dijo que no maneja el incidente como terrorismo y no busca a otros sospechosos. La fuerza no ha identificado al conductor arrestado. La policía británica no suele dar el nombre de los sospechosos hasta que son acusados.

Los detectives trabajaban para reconstruir cómo una furgoneta se lanzó contra las multitudes que llenaban una calle estrecha, justo después de que los jugadores del Liverpool Football Club celebraran el campeonato de la Premier League con un desfile en autobús descubierto.

Los aficionados fueron embestidos durante la celebración

Un video en las redes sociales parecía mostrar una minivan gris golpeando al menos a un peatón y luego desviándose hacia una multitud más grande, abriendo un camino a través del grupo y empujando cuerpos a lo largo de la calle antes de detenerse.

“Fue extremadamente rápido”, expresó Harry Rashid, quien estaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas cuando el auto pasó junto a ellos. “Inicialmente, solo escuchamos el pop, pop, pop de personas siendo derribadas del cofre de un coche”.

Rashid dijo que la multitud cargó contra el vehículo detenido y comenzó a romper las ventanas.

“Pero luego volvió a acelerar y simplemente embistió al resto de ellos, simplemente siguió adelante”, dijo Rashid. “Fue horrible. Y se podían escuchar los golpes mientras pasaba sobre la gente”.

Rashid dijo que parecía deliberado.

“Mi hija comenzó a gritar, y había personas en el suelo”, dijo. “Eran solo personas inocentes, solo aficionados que iban a disfrutar del desfile”.

La policía continúa las investigaciones

Los aficionados del Liverpool habían salido en decenas de miles para celebrar que el equipo ganó la Liga Premier esta temporada, igualando el récord de su acérrimo rival Manchester United con su vigésimo título de primera división.

Peter Jones, quien había viajado desde la Isla de Man, dijo que escuchó el auto chocar contra la multitud y vio al menos a media docena de personas en el suelo.

“Escuchamos un claxon frenético adelante, un coche pasó volando junto a mí y mi amigo, la gente lo perseguía e intentaba detenerlo, las ventanas traseras estaban rotas”, dijo Jones. “Luego condujo hacia la gente, la policía y los médicos pasaron corriendo junto a nosotros, y la gente estaba siendo atendida al costado de la carretera”.

La policía de Merseyside dijo que estaban tratando de establecer qué llevó al incidente y pidió a la gente que no especulara ni compartiera “contenido angustiante en línea”.

