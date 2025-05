Conductores piden que tarifa del pasaje se ancle al dólar: «Cobrar Bs. 25 complicado» #28May

- Publicidad -

El sector transporte en Venezuela enfrenta una crisis profunda debido a una tarifa de pasaje que, según sus representantes, está «totalmente desfasada» y pone en jaque la operatividad del servicio. Así lo manifestó José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial del Transporte, quien ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas que garanticen la sostenibilidad del sector.

En una nota publicada por Banca y Negocio, Trocel señaló que la tarifa actual no solo es insuficiente para cubrir los costos operativos de las unidades, sino que tampoco permite a los transportistas mantener a sus familias. A esta problemática se suma la drástica disminución en la demanda de pasajeros y un subsidio al combustible que, según él, es «insuficiente» para palear la situación.

«El billete de Bs. 5 prácticamente ya no existe en el cono monetario, y cobrar Bs. 25 es extremadamente complicado tanto para el usuario como para nosotros», explicó Trocel en la nota difundida.

El secretario general enfatizó la necesidad de anclar el precio del pasaje al dólar o a cualquier mecanismo que brinde estabilidad y evite la obsolescencia constante. El último ajuste, realizado hace apenas un mes, ya ha perdido su valor debido a la inflación y la devaluación.

En la misiva Trocel indicó que, según sus análisis, la tarifa del pasaje debería rondar los US$ 0,60 o US$ 0,70, aunque los transportistas estarían dispuestos a considerar un punto de partida de US$ 0,50 para iniciar la recuperación del sector.

