OPINIÓN Palabras en el Tiempo: La soledad de un cumpleaños #28May

La ausencia en la vida es la creencia más destructiva que atormenta, deteriora y desvanece el alma. Es todo aquello que al mirar hacia adelante nos damos cuenta que ya nadie nos espera. Nunca es bueno guardar rencores en nuestro corazón pero tampoco es bueno tenderle la mano a quien ya nos la ha mordido. Yo considero que soy como la sal porque cuando estoy presente casi nadie se da cuenta pero cuando estoy ausente todo pierde su sabor. Una conversación que tuve recientemente con una de mis hermanas me hizo recordar a una mujer a quien quise, amé y adoré con toda mi alma y esa conversación con mi hermana me inspiró para escribir esta reseña que se la dedicaré a esa mujer que si se pone brava la entiendo, si no me habla la entiendo, si me ignora la entiendo, pero si Yo dejo de amarla y quererla entonces ahora es su turno y espero que ella me entienda a mi. Jamás podrá ella desprenderse de todo lo que su corazón guarda siente porque sus errores y sus malas decisiones serán su eterno calvario ya que nunca podrá borrar de su memoria aquellos bellos y hermosos momentos ni esos inolvidables recuerdos de todas aquellas emociones que robaron de su rostro la sublime expresión de una sonrisa.

Ella jamás podrá aislar de su alma aquel maravilloso sueño llamado AMOR ni aquel despertar llamado QUERER y menos aquel feliz vivir que hoy ya no tiene ni la esperanza para seguir soñando. Ella tiene que recordar todos aquellos 26 de Abril de cada año cuando las celebraciones de su cumpleaños siempre estuvieron acompañados y que en los actuales momentos están sumergidos en una gran soledad y aunque son pocos años en números, en la soledad son siglos con un gran dolor que se hizo intenso como los rayos del sol dejando heridas que nunca se borraran ni podrán ser curadas por el tiempo., Ella cumplió un año mas de vida que lo mas seguro es que los celebró en una total soledad pero a pesar de esa soledad ella tiene que haber recordado y reviviendo los momentos que dejó atrás y todo el daño que me causó con la consecuencias que hoy afloran originando la soledad de un cumpleaños porque ya no es una gloria como antes en donde cada beso, cada caricia, cada obsequio, expresiones de amor y cariño han quedado escritas en una historia que solamente unos pocos elegidos podrán leer paras recordar aquellas bellas palabras que decían: FELIZ CUMPLEAÑOS ni de aquellas velitas que hoy se han apagado para siempre porque ya no se disfrutará el dulce sabor de una torta de amor que endulza el alma.

La soledad de un cumpleaños será la película de los recuerdos con escenas inéditas aunque su Director esté en el anonimato, pero será una drama con un libreto de la vida real donde sus protagonistas pudieran filmar otra película, pero eso es imposible porque el mundo cinematográfico del amor quiere protagonistas que sean originales y que no se oculten en el olvido para que sigan presentando sus memorias y sus vivencias en la sala de los recuerdos con el marco musical de la nostalgia para que no olviden nunca los felices momentos que vivieron en el pasado y que hoy solamente son acompañados por la soledad de un cumpleaños. Cada 26 de abril llegaba con la velocidad de la luz, cada hora llenaba el alma de alegría y cada minuto pintaba un arcoíris de colores en su pensamiento que dejaba ver su belleza que adornaba el majestuoso cuadro del amor. Cada 26 de abril escribía un nuevo capítulo de esa novela titulado AMOR INCOMPARABLE. Cada 26 de Abril dejara en mi memoria un capítulo que Yo no quisiera leer pero he querido con esta reseña devolver las páginas de ese libro para tratar de entender y aceptar la tristeza que me ocasiona ese libro porque mis lágrimas siguen derramándose pero no lograrán borrar con la humedad las letras que escriben mi triste historia. Es una lástima que se haya ausentado ese cariño para siempre y aún no conozco su destino y por eso no hemos podido continuar escribiendo esta historia. Esa mujer para mi fue todo en mi vida pero lamentablemente ella me dio el pan pero me quitó la mantequilla.

Fue una década inolvidable de amor y felicidad sin ausencia porque fue una época de amor, ilusiones y cariño que formaron un lazo indestructible en ese momento. Aunque hoy ese amor este lejano no evitará que le envíe en esta reseña un mensaje como recuerdo porque recordar es vivir nuevamente aquellos tiempos pasados que se fueron para siempre y no volverán jamás y los sueños desaparecen y siempre soñamos dormidos o despiertos con la remota esperanza de vencer el arrepentimiento que inevitablemente deja… La soledad de un cumpleaños.

Profesor José Luis Mogollón

[email protected]

