Familia de gendarme argentino detenido en Venezuela logra salir del país con apoyo del gobierno de Milei #29May

Con apoyo logístico del Gobierno argentino y en una operación discreta, María Alexandra Gómez García, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, logró salir de Venezuela junto a su hijo de dos años, Víctor Benjamín, tras casi nueve meses de incertidumbre y denuncias de desaparición forzada del funcionario.

La noticia fue confirmada este miércoles por la activista venezolana Elisa Trotta, quien coordinó el operativo con el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich.

Gómez García, de nacionalidad venezolana, cruzó por tierra hacia Colombia en compañía del niño y desde allí tomó un vuelo con escala en Panamá con destino final a Buenos Aires. La familia huía de una situación que, según Trotta, implicaba un “riesgo real” para madre e hijo por las continuas denuncias que María Alexandra ha hecho sobre la detención arbitraria de su pareja.

“Sacarla fue algo delicado y tuvo que hacerse con mucha cautela”, afirmó la activista en declaraciones a EFE.

“Mi hijo quedó solo”: la angustia de la madre de Nahuel Gallo

Pese a lo que representa esta salida para la seguridad de parte de la familia, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, continúa sin avances concretos.

Su madre, Griselda Heredia, expresó este miércoles su desesperación por la falta de información oficial y el temor de que su hijo quede completamente desprotegido en manos del gobierno de Nicolás Maduro.

“Ella al venirse acá se desvincula de la situación de él allá. Por lo menos antes la tenía a ella peleando allá. Mi hijo quedó solo”, declaró Heredia a DNews.

La madre del joven detenido criticó también la falta de comunicación por parte de las autoridades argentinas: “Estoy desesperada llamando a todo el mundo. No nos dicen nada. Me reuní con el presidente Milei, y ahora me tienen al costado”, reclamó.

Además, Heredia se mostró escéptica sobre el papel de su nuera en el caso, afirmando que no tienen contacto desde que ella “se ofendió” por comentarios en los medios sobre su estado civil con Gallo. Aun así, admitió que la salida de María Alexandra y del pequeño Víctor podría ser una señal positiva: “Queremos creer que en breve sale Nahu. Si la están amparando a ella, es porque él sale en breve”.

Detención de Gallo

Nahuel Gallo fue detenido por autoridades venezolanas tras ingresar al país por un paso fronterizo desde Colombia. Según el gobierno de Maduro, el gendarme formaba parte de un grupo de 125 “mercenarios” extranjeros involucrados en un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En respuesta, el Gobierno de Javier Milei calificó las acusaciones como “falsas e infundadas” y ha exigido en reiteradas oportunidades la liberación del argentino.

La Cancillería argentina emitió recientemente un duro comunicado en el que condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos en Venezuela, señalando directamente al ministro del Interior, Diosdado Cabello, como el responsable de liderar una “maquinaria represiva”.

Cabello, por su parte, reconoció la detención de más de 70 personas —entre ellos opositores como Juan Pablo Guanipa y ciudadanos extranjeros— a los que vinculó con un plan para boicotear las recientes elecciones regionales, en las que el chavismo fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral.

