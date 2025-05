OPINIÓN Jesús Rafael Soto y el movimiento Cinético #29May

- Publicidad -

Era por allá, el año 1966 y estaba en el Museo de Bellas Artes, cuando de repente, vi a Soto. Me le acerqué y le dije: «Que lo admiraba que tenía un gran respeto por su obra» muy amablemente, me dijo: «Acompáñame , un momento, al taller de restauración que me están limpiando unas obras». Llegamos al taller y ,ahí, estaba el restaurador y el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Arroyo. Él, le preguntó a Soto: ¿Estás obras ahora se pueden limpiar con agua? – y él le contestó -«Claro que se pueden limpiar con agua y jabón, es una buena pintura» y comentó de que Louise Nevelson,( 1889-1988) pintora norteamericana, primero trabajaba con retazos de maderas encontradas en los basureros y ,después, cuando tenía fama y dinero trabajaba con plástico.

La obra evolucionó y el efecto muaré fue aprovechado para crear las vibraciones ópticas. La obra «Espiral» (1955) es lograda con ese efecto, lo mismo, que «La cajita Villanueva» (1955) y su evolución se desarrolló hasta llegar a «Los penetrables» después su obra se integró a la arquitectura y a espacios urbanos, como la «Esfera Caracas» qué son testimonio de sus creaciones.

Tocaba la guitarra, en la década de los 50-60, todas las noches, en «La Escala», para poder vivir y hacer su obra; fue su sustento durante muchos años, antes de vender su obra.

En los años 66-68, el Grupo Tonel, en Barquisimeto, estudiaba a Soto. Ese día me dijo: «Te invito. Mañana me condecoran en el Congreso Nacional quiero que vengas, que estés presente en el acto», y así fue, ese día condecoraron al pintor Héctor Poleo y a Jesús Rafael Soto, fue un bello momento compartir con ellos, en esa bella ceremonia.

Cuando llegué a París, en octubre de 1967, era un otoño frío y gris. Lo visité y guardé una relación con él. Para ese tiempo, ya era conocido; había pasado por diferentes etapas a través del estudio de la obra de Malevich, Mondrian y había entrado en los conceptos del movimiento real y virtual, y donde el espectador tenía mucha importancia por desplazamiento frente a la obra…Después, lo veía caminando por el barrio Le Marais, de vez en cuando, lo visitaba en su taller, en París. Me comentaba de las obras que iban para Holanda, Suecia y otros lugares, ya que en esos países le dieron gran importancia a Soto, en los primeros años. Ya había participado en la exposición «Movimiento» en ese momento, se publicó el «Manifiesto amarillo» donde estaba toda la filosofía del Arte Cinético, en la Galerie Denise Rene, en el año 1955, donde participaron: Vasarely, Agan, Calder, Mortensen, Marcel Duchamp, Pol Bury y Tinguely, en París.

Lo veía en los salones donde él participaba, lugar donde mostramos las obras.

Después con los años, lo veía siempre en el aeropuerto y me decía: «Pero andas viajando mucho, he notado que estás exponiendo muy a menudo». Un día en Gran Palais, (1976) en París, en una gran exposición de arte latinoamericano estuvimos hablando sobre mis trabajos me dijo: «Que él sabía que yo era un gran trabajador, me dijo: «Pasa por el taller para regalarte una serigrafía», pero yo nunca fui a buscarla. Era difícil verlo ya que tenía muchas exposiciones en diferentes países. Bellos momentos o lo llegué a ver en Tovar o Bailadores, hablábamos de arte, exposiciones y de filosofía Zen.

Cuando expuse en Mérida, vino con el coleccionista Iván Vivas a ver mi exposición. Un artista quien en su juventud, pasó de pintar avisos para anunciar las películas para el cine, en su ciudad y ,a través, de los años a exponer en los grandes museos del mundo.

Nació en Ciudad Bolívar, Venezuela, el 5 de junio de 1923. Falleció en París el 14 de enero de 2005. Un gran creador venezolano de gran proyección universal.

Esteban Castillo

