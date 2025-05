PulsoEmpresarial Cómo la IA le ha dado un vuelco a la productividad en las empresas

- Publicidad -

Vivimos en una época en la que la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una tendencia a convertirse en una realidad, impactando tanto a consumidores como a empresas. Con la popularización de herramientas que utilizan IA, el sector corporativo ha explorado el potencial de esta tecnología para aumentar la productividad y la competitividad, automatizando tareas repetitivas y permitiendo a los trabajadores centrarse en actividades más estratégicas y creativas. Según un estudio de NTT Data centrándose en el uso de IA, el 71% de las empresas encuestadas ya reconocen el potencial de la IA para mejorar la eficiencia en la vida cotidiana.

Sin embargo, la adopción efectiva de la IA requiere un enfoque estructurado, además de abordar la resistencia cultural y promover la capacitación adecuada de los empleados para el uso correcto de la solución. Según Great Place to Work, más de la mitad de los empleados en América Latina están entusiasmados con el uso de la IA en el trabajo, pero solo el 30% de las empresas ofrecen capacitación específica . Esta brecha entre el interés y la capacidad revela un potencial sin explotar y refuerza la necesidad de líderes que no solo adopten la tecnología, sino que también empoderen a sus equipos para aprovecharla al máximo.

En Samsung, este cambio está guiado por una visión clara: queremos que la IA sea accesible, relevante y útil para todos, todos los días y en todas partes. Por lo tanto, creo que las empresas de tecnología tienen un papel crucial que desempeñar en la integración efectiva de la IA en el lugar de trabajo, desarrollando soluciones accesibles que se adapten a las necesidades de todos. Esta es la base de nuestra visión global “IA para todos”, que busca aplicar la tecnología con propósito, promoviendo ganancias reales en eficiencia y creatividad tanto en la vida personal como profesional.

Entiendo que esta filosofía debe servir como guía para nuestras soluciones y nuestra cultura de trabajo, en un proceso que una la innovación tecnológica con el desarrollo humano. Esto se debe a que tenemos que trabajar para que la innovación sea pensada como una conexión con la cultura de equipo. En una empresa impulsada por tecnología, creemos que la IA debe estar presente dondequiera que pueda crear valor, desde el hogar hasta el lugar de trabajo, respaldando decisiones más inteligentes y liberando tiempo para actividades más estratégicas.

En mi equipo utilizamos IA a diario. Un ejemplo es Samsung Gauss, nuestra IA generativa desarrollada internamente. Funciona sin conexión, de forma segura y en continuo aprendizaje, respaldando tareas como la redacción de correos electrónicos, presentaciones, actas, hojas de cálculo, así como la interpretación de códigos, la generación de gráficos y el análisis de datos. Gauss es un gran aliado y, hoy en día, mejora el rendimiento del equipo sin comprometer la autonomía. Cuanto más se utiliza, más inteligente se vuelve, aprendiendo de las interacciones reales del equipo. Esto nos lleva a un punto central, la IA sólo puede ser verdaderamente transformadora cuando es parte de la cultura organizacional.

Esta tecnología se suma a un pilar esencial: la cualificación continua también en IA. Con Samsung U, nuestra plataforma global de aprendizaje, ofrecemos caminos personalizados en áreas como Ventas, Marketing, Diseño y Manufactura, con la inteligencia artificial como habilitador de muchos procesos. El objetivo es claro: preparar profesionales para liderar y colaborar en un mundo cada vez más impulsado por la IA.

Al seguir de cerca los avances de la IA en el universo móvil, donde la innovación ocurre en tiempo real, en manos de los usuarios, veo la oportunidad de guiar esta transición con propósito y sensibilidad. Y es por eso que adoptar la IA en el trabajo no significa renunciar al contacto humano. Por el contrario; es ponerlo en el centro de la innovación. En un entorno que valora la curiosidad, la autonomía y el aprendizaje continuo, la tecnología se convierte en un poderoso aliado.

El futuro del trabajo ha comenzado y la IA es una de sus principales fortalezas. Depende de nosotros liderar esta transformación con claridad, responsabilidad y visión de futuro. A medida que la IA se consolida como un pilar de la innovación en los negocios, su adopción no es sólo una ventaja competitiva, es el comienzo de un compromiso estratégico de los líderes. Por lo tanto, sostengo que la IA no es sólo una herramienta de eficiencia, sino un reflejo directo de la visión de las empresas para el futuro. Y en Samsung, no es diferente. Incorporar IA significa posicionar a la empresa como un agente de transformación, capaz de anticipar tendencias, mejorar procesos y entregar soluciones más inteligentes y ágiles a sus públicos.

