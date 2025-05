Transportistas denuncian crisis en el cobro de pasaje: Cobrar Bs. 25 es extremadamente complicado #30May

- Publicidad -

José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial del Transporte, alertó sobre una profunda crisis en el sistema de transporte venezolano, agravada por una tarifa de pasaje que considera «totalmente desfasada» y una escasez crítica de billetes de baja denominación que obstaculiza el cobro diario.

El pasaje actual no cubre los costos

Trocel, con amplia trayectoria como vocero del gremio transportista, aseguró que la tarifa vigente no cubre los costos operativos de las unidades ni garantiza el sustento de los trabajadores del sector, quienes diariamente enfrentan gastos asociados a repuestos, mantenimiento y alimentación familiar. A esto se suma un hecho ineludible: la reducción drástica en la demanda de pasajeros, que deja a los conductores con menos ingresos y mayores desafíos para operar con regularidad.

Un sistema en crisis por la falta de efectivo

Uno de los puntos más críticos que destacó el dirigente fue la imposibilidad práctica de cobrar la tarifa de Bs. 25. Según Trocel, la desaparición del billete de Bs. 5 del cono monetario complica las transacciones cotidianas, generando incomodidad tanto para el usuario como para el transportista. “Cobrar Bs. 25 es extremadamente complicado, tanto para el usuario como para nosotros”, afirmó con preocupación.

Subsidio insuficiente y rentabilidad inexistente

El único subsidio con el que cuentan actualmente los transportistas es el del combustible, pero Trocel sostiene que este beneficio resulta insuficiente frente a las múltiples exigencias económicas del oficio. En sus declaraciones a Unión Radio, subrayó que en el sector transporte “no hay rentabilidad, porque los costos operativos son diarios: tienes que reunir dinero todos los días para cuando el vehículo te pida cauchos, tengas dinero”.

Propuesta de anclar el pasaje al dólar

En un intento por buscar soluciones sostenibles, Trocel propuso que la tarifa del pasaje debería anclarse al valor del dólar u otro mecanismo que brinde estabilidad económica al servicio. “El ajuste que hubo hace un mes, en este momento se desfasó de nuevo”, lamentó, destacando la volatilidad del entorno económico que afecta a todos los sectores productivos, especialmente al transporte público.

Petición de una nueva tarifa en divisas

Como medida inmediata, los transportistas han solicitado establecer una tarifa inicial en US$ 0,50, aunque Trocel señaló que, en condiciones ideales, el pasaje debería oscilar entre US$ 0,60 y US$ 0,70 para cubrir adecuadamente los costos y garantizar la operatividad del servicio. Esta petición busca evitar el colapso del sistema y ofrecer un servicio digno y sostenible para la población.

El llamado del gremio es claro: sin una revisión urgente del esquema tarifario y una solución a la escasez de efectivo, el transporte público venezolano continuará enfrentando una parálisis progresiva que afectará directamente a millones de ciudadanos.

