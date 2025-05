COLUMNA Ajedrez para todos -54- #31May

- Publicidad -

UNA GENERACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EMERGEN EN EL AJEDREZ MUNDIAL:

Los tableros y los torneos de ajedrez en el mundo están siendo sacudidos por la presencia, triunfos y records que están logrando una generación de niños (con edades entre 8 y 12 años) y adolescentes (con edades entre 12 y 19 años) habitantes de Europa, Medio Oriente y Asia en el ajedrez mundial. Para muestra un botón:

El GM uzbeko Javokhir Sindarov (19 años de edad, ELO: 2706 y 31º. en el “ranking” FIDE) se ha titulado campeón invicto (+2 =7 – 0) del torneo TePe Sigeman Co realizado en la ciudad de Malmö, Suecia, del 20/05/ al 26/05. El subcampeón de este torneo fue el muy joven GM Yagiz K. Erdogmus (13 años, ELO: 2618, de Turquía), considerado un niño prodigio en ajedrez, al lograr +2 =4 – 1, su única derrota fue contra el veterano GM ucraniano Vasyl Ivanchuk (2644) quien finalizó en el último lugar (8º.) con 3 derrotas, lo cual indica que aún con todos sus triunfos cuando Ivanchuk era joven, ahora con 56 años a cuestas los adolescentes lo derrotan o atropellan. Llama la atención que de las 3 derrotas de Ivanchuk 2 fueron por tiempo, lo cual es poco frecuente en este GM ucraniano.

Si la actuación del GM usbeko Sindarov es impresionante, mucho más lo es la del niño ruso Roman Shogdzhier de 10 años de edad (120 meses de nacido), con ELO de 2329, quien ha roto el récord del MI argentino Faustino Oro al finalizar campeón del torneo “RadnickiChess May IM” (jugado este mes en Serbia) con 7 puntos de 9 posibles (+5 =4 -0) de los 5 triunfos 2 fueron contra GM y 3 contra MF para una actuación de 2466. Con este triunfo este niño ruso a la edad de 10 años, 3 meses y 21 días de nacido rompió el récord del niño argentino Faustino Oro ya que ahora es Shogdzhier el Maestro Internacional más joven del mundo!. Así, Shogdzhier se convierte en el 4º. Ajedrecista que logra graduarse de Maestro Internacional antes de los 11 años de edad, los otros 3 son: Faustino Oro (Argentina), Abhinmayú Minsra (India/USA), y R. Praggnanandhaa (India).

En complemento a este tema de niños prodigios en el ajedrez actual informo que del 10 al 16 de junio se realizará en Londres el Campeonato Mundial FIDE en la modalidad Rápido y Blitz, este torneo es por equipos, a la fecha hay 55 equipos registrados y estos equipos han incluido o contratado a estos niños y niñas prodigios tales como: el GM inglés Shreyas Royal (16 años), a la MN niña nigeriana Deborah Quickpen (13 años, recién titulada campeona de Nigeria), a la FM niña Bodhana Sivanandan (10 años, India/UK), MI Faustino Oro (Argentina), al MI Roman Shogdzhiev (10 años, Rusia), al GM Marc’Andria Maurizzi (18 años, Francia), al GM Yağız Kaan Erdoğmuş (13 años, Turquía).

¿Cómo explicar este surgir de niños, niñas, y adolescentes rompiendo récords por edad graduándose de Maestros FIDE, Maestros Internacionales y Grandes Maestros a tan temprana edad?, Esto no ocurrió en el ajedrez de las décadas del siglo XX (de 1900 al 2000), salvo honradas excepciones como el cubano José Raúl Capablanca y Samuel Reshevsky, reconocidos como niños prodigios. Por cierto, sólo en 3 disciplinas nacen o emergen “niños prodigios”: en música (Mozart, por ejemplo), en matemáticas (Gauss, por ejemplo) y en ajedrez; no hay “niños prodigios” en béisbol (por ejemplo, ningún niño de 10 a 14 años ha dado jonrones en Yankee Stadium o en el Universitario de Caracas), ni en tenis, disciplinas que exigen preparación física y entender el juego. Entonces desde el año 2000 a la fecha sin duda hay factores que han sido usados para que estos “bebés” entiendan el ajedrez, su estrategia, tácticas, dominio de aperturas, del medio juego y de los finales, a tan temprana edad, y presumo que son los siguientes:

1.El uso de los “motores de búsqueda” en ajedrez permite a un niño estudiar ajedrez sin entrenadores, 2. Con las redes sociales e internet el ajedrez llega hoy a todos los rincones del planeta, por ende, esos niños tienen acceso a las últimas partidas jugadas por maestros élite como Carlsen, Nakamura, Pragga, Nepo,Ju Wenjum, etc., 3. Hay mejores premios en dinero en Europa y Asia para quienes ganan torneos de ajedrez, 4. El ajedrez no requiere costoso implementos para un niño que se inicia en este deporte, los cuales si son costosos en ciclismo, tennis, baseball, etc. 5. Un niño puede hoy estudiar partidas en módulos o softwares potentes como “Alpha Zero o StockFish”, módulos que aprendieron a jugar ajedrez por sí solos, instalándoles sólo cómo se mueven las piezas.

En conclusión, hoy el mundo del ajedrez está en un proceso de innovaciones y revolución liderada por una generación de niños, niñas y adolescentes, así jugadores adultos élite de hoy con edades entre 30 y 40 años son “unos viejos” para estos imberbes que están sacudiendo el ajedrez mundial.

Preguntas o comentarios? Escríbeme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

