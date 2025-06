OPINIÓN Buena Nueva: Segunda venida #1Jun

- Publicidad -

La Fiesta de la Ascensión de Jesucristo al Cielo es una fiesta gloriosa… pero es también una fiesta de nostalgia, porque fue el momento en que Jesús de veras se fue. Como Hombre, porque como Dios sigue estando en todas partes.

Los Apóstoles quedaban tristes, Pues no alcanzaban a entender la trascendencia de lo que les decía.



Jesucristo dejó a Pedro como cabeza de la Iglesia y como su Representante. Dejó a su Madre que es Madre de su Iglesia, ya que siendo Ella Madre de Cristo, era también Madre de su Cuerpo Místico -que es la Iglesia. Por eso Ella los reunió y los animó orando con ellos durante 9 días (¡fue la primera Novena en la Iglesia!), en espera del Espíritu Santo.



Jesús subió radiantísimo al Cielo para sentarse a la derecha del Padre. Y aún después de haber desaparecido ocultado por una nube, los Apóstoles y discípulos seguían mirando fijamente al Cielo. Entonces, dos Ángeles interrumpieron ese éxtasis colectivo para decirles: “¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al Cielo, volverá como lo han visto alejarse” (Hech. 1,11).



Ese anuncio profético de los Ángeles sobre la Segunda Venida de Jesucristo: volverá en gloria y desde el Cielo. Vendrá, entonces, como Juez a establecer su reinado definitivo. Así lo reconocemos cada vez que rezamos el Credo: de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.



La Ascensión de Jesucristo al Cielo en cuerpo y alma Gloriosos es un misterio de fe y esperanza en la vida eterna que debe despertarnos anhelo del Cielo. Ya nos lo había dicho al anunciar su partida: “Voy allá a prepararles un lugar… Volveré y los llevaré junto a Mí, para que donde Yo estoy, estén también ustedes” (Jn. 14,2-3).



La Ascensión proclama nuestra futura inmortalidad, no sólo del alma, sino también la de cuerpo, porque resucitaremos como Él, para estar con El, para disfrutar con Él y en Él de una felicidad plena, perfecta y para siempre…

¿Cómo será y cómo no será la Segunda Venida de Cristo?

http://www.homilia.org/preguntash/2aVenida.htm

Isabel Vidal de Tenreiro

