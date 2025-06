OPINIÓN 50 años escribiendo para El Impulso #3Jun

- Publicidad -

“Debemos dar siempre gracias a Dios respecto… que os haya escogido desde el principio para salvación, … a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo” 2Tes.2: 13,14

Sí, son 50 años. ¡Aunque no lo crean! “Ninguna guarura” diría mi hermanito menor Alonso Américo. Un domingo del mes de mayo del año 1975 cuando se celebraba el Día del Árbol, Dios me regaló la bendición de publicar mi primer artículo por este medio. Y es que recordar los eventos previos a esta primera publicación me daría material como para escribir mi tercer libro, seguro, entre suspiros y lágrimas… soy muy llorón. La maquinita Remington 1958 fue mi aliada por muchos años, mi inseparable compañera. Hoy es mi laptop. Todavía la tengo, en un lugar especial. Un diciembre de regaladeras en la familia, mis hermanos decidieron que quien debía tener esa máquina de escribir olvidada en un oscuro rincón de la “casa que ya no está” era yo y ahí la tengo, arropadita. Era de mi papá, quien también escribía notas deportivas para El Impulso, nunca quiso escribir para el diario El Informador porque decía que no calzaba los zapatos del Decano de la Prensa Nacional: EL IMPULSO. ¿Cómo les parece? Igual me pasó a mí. Tenía razón.

- Publicidad -

Tiempos de gloria. Tuve el privilegio de conocer personalmente a cuatro grandes de este ancestral rotativo. Traerlos a mi memoria, un jovencito de 21 años, 1975, ávido de escribir, es emular los éxitos de esta casa periodística. Al Sr. Gustavo Carmona, al jefe de REDACCIÓN del entonces Sr. Luis Rodríguez Moreno. Y más adelante, al Licenciado José Ángel Ocanto quien me honró al escribir el prólogo de mis primeros 2 libros. Así como también a mi gran amiga, Secretaria de Redacción, Sra. Dilcia Vizcaya. Y hoy toma el testigo en la era digital la amabilísima Licda. JOshiro. Gente, que a través del tiempo han hecho nuestra vida de escritores de opinión, muy feliz.

La verdad, mis primeros 20 años como columnista del Diario fueron la verdadera escuela para lo que vino luego, por cuanto los siguientes 30 años hasta este Mayo 2025, pude entender que mis escritos cuya temática se basó siempre en temas de sociología, psicología, historia, ideología y política, debía cambiar. Supe que Dios me quería dejara la estela divina de su Santa Palabra en la mente de los lectores de este mi amado diario. Mis pensamiento no dejan de evocar el texto bíblico que encabeza este artículo “Debemos dar siempre gracias a Dios respecto… que os haya escogido desde el principio para salvación… a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo” 2 Tes.2: 13,14. Y así me siento…

Y ¿Cómo comenzó todo? Cursando el 3er semestre en la especialidad de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico Experimental Barquisimeto por allá en la Aa. Vargas, hacía una suplencia en la U.E Padre de las Casas cuyo subdirector era el conocido profesor Alfredo Pérez Parra. Sabía él de mi inquietud por escribir y me sugirió que lo hiciera sobre el Día del Árbol. Con todo el gusto del mundo escribí algo que llamó mucho su atención y como era un enamorado de las plantas, se ocupaba que el liceo tuviera siembras de flores en cada rincón del mismo. También tenía el detalle de conservar fotografías de las mismas en sus carpetas. Entonces, sin yo saberlo decidió llevar el escrito al Diario El Impulso acompañado con sus fotografías de plantas, arbustos y flores que adornaban la institución y un Domingo de mayo hace 50 años en el Suplemento Dominical del Impulso, en la página del centro, editaron mi artículo, flaqueado por las fotografías a todo color que él llevó. ¿Cómo les parece? Mi padre Gonzalo Amaro debió sentir un gozo indescriptible pero no era un hombre muy expresivo…

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante! Seguiremos hablando sobre el tema.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí