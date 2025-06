OPINIÓN Se Busca un Emprendedor: Coaching para el éxito -XX- #3Jun

- Publicidad -

«El aislamiento es uno de los enemigos más peligrosos del emprendedor. Una red de apoyo puede ser el factor decisivo entre perseverar o rendirse».

Sherry Walling, psicóloga clínica y autora del libro The Entrepreneur’s Guide to Keeping Your Sht Together

En el camino del emprendimiento, muchos sueñan con alcanzar el éxito por sus propios méritos, confiando en su esfuerzo, determinación y visión. Sin embargo, los casos más emblemáticos y sostenidos de éxito empresarial comparten un denominador común: nadie lo logró completamente solo. Contar con un sistema de apoyo sólido es una ventaja competitiva esencial. Y aquí es donde entra en juego la figura del coach.

Un coach profesional puede ser un catalizador poderoso para que el emprendedor construya, nutra y mantenga una red de apoyo conformada por amigos, colegas y mentores. Esta red no solo ofrece respaldo emocional, sino también guía, perspectiva y oportunidades.

Los emprendedores suelen enfrentar una paradoja: mientras luchan por construir su negocio, el tiempo disponible para cultivar relaciones personales y profesionales se ve drásticamente reducido. Las largas jornadas, la presión constante y la incertidumbre hacen que dedicar tiempo a los demás parezca un lujo.

Un coach no construye la red por el emprendedor, pero sí lo guía para identificar sus necesidades y definir el tipo de apoyo que debe buscar.

Esta labor incluye:

Ayudar a identificar a las personas clave : Un coach invita al emprendedor a reflexionar sobre quiénes en su entorno pueden ser aliados estratégicos: ¿quiénes lo inspiran?, ¿quiénes ya han recorrido ese camino?, ¿quiénes lo conocen bien y lo pueden apoyar emocionalmente?

: Un coach invita al emprendedor a reflexionar sobre quiénes en su entorno pueden ser aliados estratégicos: ¿quiénes lo inspiran?, ¿quiénes ya han recorrido ese camino?, ¿quiénes lo conocen bien y lo pueden apoyar emocionalmente? Diseñar una estrategia de conexión : Muchos emprendedores no cultivan relaciones por falta de estrategia, no de intención. El coach los ayuda a establecer metas claras para fortalecer vínculos: asistir a ciertos eventos, agendar conversaciones mensuales con colegas, o participar en comunidades afines.

: Muchos emprendedores no cultivan relaciones por falta de estrategia, no de intención. El coach los ayuda a establecer metas claras para fortalecer vínculos: asistir a ciertos eventos, agendar conversaciones mensuales con colegas, o participar en comunidades afines. Superar barreras personales: Algunas personas tienen dificultad para pedir ayuda o mantener relaciones activas por miedo al rechazo, al juicio o simplemente por no saber cómo acercarse. El coach trabaja sobre estos bloqueos internos, facilitando herramientas de comunicación y empatía.

Una red de apoyo saludable no está compuesta solo por otros emprendedores. También incluye amigos de la infancia, familiares, colegas con otras profesiones, y sobre todo, mentores con experiencia. Esta diversidad permite al emprendedor ampliar su visión del mundo, salir de su burbuja y tomar decisiones más equilibradas.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, destaca que “las relaciones son verdaderas monedas de cambio en el mundo de los negocios”. Él mismo atribuye buena parte de su éxito a la red de contactos que cultivó cuidadosamente a lo largo de los años, en distintos entornos.

En su libro Tribes, Seth Godin plantea que todo emprendedor exitoso lidera o pertenece a una «tribu», es decir, un grupo de personas unidas por un objetivo común. Estas tribus no surgen por casualidad, sino que se crean mediante relaciones intencionadas, donde cada miembro tiene un rol claro. Un coach puede ayudar al emprendedor a definir su tribu, establecer vínculos de confianza y mantenerlos en el tiempo.

Del mismo modo, el reconocido coach empresarial Marshall Goldsmith afirma: “La gente exitosa se rodea de otras personas exitosas. No porque sea una estrategia, sino porque entienden que el éxito es un deporte en equipo”.

Definitivamente, un coach no es solo un consejero; es un socio en el desarrollo personal y relacional del emprendedor. Ayuda a derribar creencias limitantes, construir puentes con personas valiosas y sostener esas conexiones a lo largo del tiempo. Los emprendedores que reconocen que no pueden —ni deben— hacerlo todo solos son quienes logran establecer una red de apoyo duradera. Porque al final, detrás de cada éxito hay un grupo de personas que creyó, impulsó, sostuvo y acompañó ese sueño.

Cultivar relaciones puede llevar tiempo, pero los frutos son invaluables. Un coach es el aliado ideal para guiar ese proceso.

Continuará…

Italo Olivo

www.iolivo.com

