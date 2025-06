Venezuela se une a la «Organización Internacional para la Mediación», promovida por China #3Jun

- Publicidad -

Nicolás Maduro anunció el ingreso oficial de Venezuela a la Organización Internacional para la Mediación (OIM), un nuevo organismo multilateral impulsado por la República Popular China, del cual Venezuela no solo es miembro fundador, sino también impulsor activo, como parte de su estrategia de política exterior.

“Esta es una gran noticia para el futuro de la humanidad. Venezuela da un paso firme en la consolidación de la diplomacia de paz, del respeto mutuo y del diálogo entre civilizaciones”, expresó Maduro, subrayando el carácter estratégico de la adhesión y el papel que ha jugado su gobierno en la conformación de esta iniciativa global.

La OIM nace con el objetivo de servir como plataforma para la mediación internacional, facilitando mecanismos para la resolución pacífica de conflictos de cualquier índole entre los países miembros. Su creación responde a la necesidad de un enfoque alternativo a los modelos tradicionales de solución de controversias, marcados por tensiones geopolíticas y enfoques punitivos.

Iniciativa respaldada por el Gobierno Bolivariano

La adhesión de Venezuela a esta organización no fue un hecho aislado, sino el resultado de una acción diplomática planificada por el propio Ejecutivo Nacional, que desde sus primeras etapas participó en las discusiones multilaterales junto a China y otras naciones afines. En este sentido, el ingreso a la OIM representa no solo un logro en política exterior, sino una iniciativa promovida directamente por el gobierno de Nicolás Maduro, alineada con su visión de un mundo multipolar, cooperativo y no hegemónico.

“Este es un organismo necesario en los tiempos que corren. Apostamos por un nuevo modelo de relaciones internacionales, basado en la mediación, el respeto al derecho internacional y la no injerencia”, afirmó Maduro.

Diplomacia activa y multipolaridad

El ingreso a la OIM también refuerza la estrategia de Venezuela de diversificar sus alianzas internacionales y profundizar sus relaciones con países como China, en el marco de una visión común de integración Sur-Sur, cooperación y soberanía.

Desde la Cancillería venezolana se indicó que la OIM permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias en mediación, así como la creación de capacidades para abordar conflictos internos y externos con herramientas diplomáticas. También se destacó que esta plataforma complementa otros espacios internacionales donde Venezuela ha buscado incidir con propuestas de paz, como el Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas.

Un paso hacia el liderazgo diplomático regional

Analistas coinciden en que este movimiento refuerza el perfil de Venezuela como un actor regional interesado en proyectarse como promotor del diálogo y la paz, en momentos de alta tensión global. La membresía en la OIM permitirá al país participar activamente en procesos de mediación, tanto en América Latina como en otros escenarios internacionales.

Con esta incorporación, el gobierno venezolano consolida una nueva etapa de su política exterior, enfocada en el fortalecimiento de organismos multilaterales alternativos y en la creación de espacios diplomáticos promovidos desde el Sur Global.

“Estamos sembrando las bases de una arquitectura internacional justa, solidaria y verdaderamente humana”, concluyó Maduro.

