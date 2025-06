OPINIÓN Envejecer de manera elegante #5Jun

- Publicidad -

«Sus manos viejas, sus ojos rodeados de arruga y su pelo canoso, ni me sorprenden, ni me desagradan, ni me hacen recordar su tersura y su negro cabello de otros tiempos. El cambio ha ocurrido con tanta lentitud y tan entrañablemente acompañado del mío, que ni ella ni yo hemos podido notarlo» Josefina Vicens.

Envejecer de manera elegante implica aceptar los cambios que trae consigo el paso del tiempo con gracia y confianza.

A medida que las arrugas y las canas hacen su aparición, cultivar la sabiduría, la serenidad y el cuidado personal se vuelve fundamental.

Mantener una actitud positiva, seguir aprendiendo, adaptarse a las circunstancias y mantener un estilo de vida saludable contribuyen a envejecer de manera elegante.

La verdadera elegancia radica en la aceptación de uno mismo, en el amor propio y en la gratitud por las experiencias vividas.

Importante es cuidar la salud tanto la física como la mental, manteniendo un estilo de vida saludable y activo, enfocándose en el crecimiento personal y las relaciones sociales.

Mantener un cuerpo físico activo con ejercicio de intensidad moderada para mejorar la flexibilidad, la movilidad y la fuerza muscular. El yoga y los pilates por ejemplo, son aliados perfectos para mantenernos fuertes.

La alimentación saludable consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra te ayudarán a mantener el peso saludable y fortalecer tu sistema inmunológico.

Sueño reparador: descansar lo suficiente es esencial para mantenerte energizado y fortalecer tus defensas.

Limitar el consumo de alcohol y evitar fumar: estos hábitos pueden acelerar el envejecimiento y aumentar el riesgo de enfermedades.

Realiza actividades que estimulen el cerebro, como leer, escribir, aprender algo nuevo o hacer pasatiempos.

Cultiva relaciones sociales: Pasar tiempo con amigos y familia, puede prevenir que sufras de ansiedad o de que te sientas solo además, mantener una vida social activa, ayuda a que te sientas mejor.

Aunque también la soledad deseada es muy reconfortante. Es una herramienta poderosa para el crecimiento personal, la reflexión y la exploración de la propia interioridad.

En especial para, quienes necesitan silencio para meditar, leer; pintar y escribir.

¡Estar con uno mismo, es estar con la mejor compañía!

Natividad Castillo P. (Natty)

[email protected]

