Joven barquisimetana Lena Yépez triunfa como fotógrafa artística en Estados Unidos #6Jun

Nos satisface, enorgullece y engrandece nuestro gentilicio la joven barquisimetana Lena Yépez, de 27 años, quien se destaca en el amplio mundo de las artes audiovisuales, persiguiendo su vocación y deseo de ser una gran directora de cine. Así lo expresa el doctor Marco Tulio Mendoza, exdirector de Cultura de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, al dar a El Impulso tan grata información y los datos aportados por el periodista Johnny Pérez sobre cómo Lena Yépez coloca en alto el nombre de Lara y, por ende, el de Venezuela.

Lena Yépez está radicada en Nueva York y Nueva Jersey, precisa. Especializada en fotografía de eventos, bodas, retratos y fotografía documental, su pasión por capturar momentos auténticos y su sensibilidad artística la han llevado a destacarse en la industria audiovisual y a trabajar en proyectos de alto perfil en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo: Times Square.

Con una formación académica en Cine y Artes Audiovisuales por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Lena combina su experiencia en producción cinematográfica con una mirada fotográfica genuina y emotiva. Su carrera como fotógrafa freelance comenzó en 2022 en la ciudad de Nueva York, y desde entonces ha trabajado de manera independiente y también en colaboración con reconocidas empresas y productoras.

Uno de sus proyectos más destacados ha sido su trabajo con Smart Mouth Productions para el Hotel New York Marriott Marquis en Times Square, donde se desempeñó como fotógrafa “Behind the Scenes” para los videos promocionales de Navidad (2023-2025), segunda fotógrafa en la Fiesta de Año Nuevo 2024, y fotógrafa principal en la Fiesta de Año Nuevo 2025, cubriendo además el icónico evento de la Cuenta Regresiva y la Caída de la Bola en Times Square.

Entre sus trabajos más significativos en fotografía de eventos se encuentra la cobertura del concierto «Live Music with Jazz at Lincoln Center: Jesús Ricardo Sextet» en Times Square, un evento especial que combinó música en vivo con la energía única de la ciudad de Nueva York.

Además, Lena ha sido la fotógrafa oficial del evento Hispanic American Awards en sus ediciones 2023 y 2025. En 2023 tuvo la oportunidad de fotografiar la participación especial del reconocido cantautor venezolano Yordano, y en 2025 capturó la presentación de la talentosa cantante venezolana Nella Rojas, ganadora del Latin Grammy. Su versatilidad y profesionalismo le han permitido fotografiar bodas, elopements, eventos

sociales, empresariales y sesiones personalizadas, colaborando con marcas como Florencia Saav Photography, Sarah Sayeed Photography, Weddings by Roma, Wedding Packages NYC, entre otras. Además, lideró su propia exposición fotográfica titulada “The Art of Capturing Love” en Jersey City (2025), y dictó un taller de fotografía en Prospect Park, Nueva Jersey.

El impacto de su trabajo fotográfico ha sido reconocido en los Hispanic American Awards, en los cuales fue nominada en dos ocasiones en la categoría Audiovisual por Fotografía. En 2023 recibió su primera nominación, y en 2025 se consagró como ganadora de esta categoría, consolidando su trayectoria dentro de la comunidad artística y latina en Estados Unidos.

Dentro de su experiencia en fotografía de estudio, trabajó como Asistente de Fotógrafa en el reconocido proyecto de LEGO “Play is Your Superpower” en Nueva York (2023), colaborando con las empresas Hype Empire, Lego y Suck My Chic, y asistiendo a la fotógrafa Flaminia Fanale en la preparación y organización de equipos fotográficos e iluminación.

En paralelo, Lena ha desarrollado una destacada carrera como Asistente de Producción en cine y televisión, trabajando en sets de importantes series, películas y proyectos audiovisuales en Nueva York. Entre sus participaciones más reconocidas se encuentran:

Getting Ready de la Met Gala 2024 para Vogue (Condé Nast), donde formó parte del equipo encargado de asistir y coordinar detrás de cámaras con artistas como Dove Cameron y Damiano David.

Proyectos con Condé Nast para plataformas como Bon Appétit y Epicurious.

Series de televisión como Billions (Temporada 7), Law & Order (franquicias principales), American Horror Story (Temporada 12), The Night Agent (Netflix), y You (Temporada 5).

Películas como Smile 2, A Complete Unknown y Zero Day.

Como Supervisora de Guión (Script Supervisor), Lena Yépez ha trabajado en diversos cortometrajes y producciones en Nueva York, destacando su participación en el programa “Made in NY” Production Assistant Training Program (2023-2024), donde se encargó de la continuidad y seguimiento de escenas en set. Entre sus proyectos más recientes se encuentra “Parallel Piece” (cortometraje de Matt Woods, en postproducción) y “I’m Off Today” (cortometraje de Davis Castellanos, en producción), ambos en 2025.

Además, se desempeñó como Asistente de Supervisora de Guión en un comercial de Taco Bell (New Jersey, 2023), donde asistió a la Supervisora de Guión Erica Lundberg con notas de continuidad y apoyó al actor principal Pete Davidson durante las grabaciones leyéndole líneas del guión.

Lena Yépez se distingue no solo por su técnica y creatividad, sino también por su capacidad de narrar historias visuales con una estética íntima y humana. Actualmente continúa desarrollando su carrera como fotógrafa profesional en Nueva York y Nueva Jersey, mientras complementa su trabajo con proyectos audiovisuales, cinematográficos y de producción en set.

Lena Yépez, le confesó al periodista Jhonny Pérez que, aunque no había descubierto que se inclinaría por la fotografía, desde su infancia y más en su adolescencia, Lena Yépez capturaba momentos en los distintos lugares a los que iba. Recuerda, que mientras sus amigos y familiares hacían tomas retratos en sus teléfonos celulares, ella se aislaba para buscar el mejor ángulo ya sea del paisaje, de personas o de momentos, lo cual para ella era en esa etapa era más un hobbie que pensar en profesionalizarse. Comenta, que su deseo era tener una cámara fotográfica, pero no pudo, sino adquirir un equipo semiprofesional, “de aquellos que solo hacen tomas básicas”.

Le dijo: “Yo siento que mi pasión por la fotografía es algo que traía desde pequeña, algo que siempre estuvo allí, pero que no me había dedicado a explorar y no fue sino hasta ya estando en la universidad que me atreví a incursionar”. El periodista destaca que expresa sus palabras entre risas tímidas y una mirada que denota detalle, precisión y pasión por la fotografía.

Sus estudios de primaria y bachillerato los realizó en el Colegio Las Colinas de Barquisimeto. Allí, entre los pasillos, su teléfono se convirtió en su mejor amigo y en la herramienta que le invitaría a descubrir aún más su vocación.

Queriendo obviar su inclinación hacia las artes visuales, Lena Yépez comenta que optó por estudiar Ingeniería en Geofísica en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, asegura que además del arte, el área audiovisual, la ciencia ha estado muy marcada en su vida, sin embargo, en el estudio de la geofísica solo logró hacer dos años de la carrera al descubrir su verdadera vocación.

