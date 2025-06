Coco Gauff vence a la número uno Aryna Sabalenka y conquista su primer título del Abierto de Francia #7Jun

- Publicidad -

Aprovechar el doloroso recuerdo de su derrota hace tres años en la final del Abierto de Francia le dio a Coco Gauff la motivación que necesitaba para ganar el Grand Slam en tierra batida por primera vez.

La estadounidense de 21 años derrotó el sábado 6-7 (5), 6-2, 6-4 a la número uno del ranking mundial Aryna Sabalenka para ganar su segundo título de Grand Slam, dos años después de ganar el Abierto de Estados Unidos.

“Creo que (la victoria en el Abierto de Estados Unidos) fue más emotiva, pero esta fue más difícil”, dijo Gauff, quien logró manejar los elementos y los cambios de impulso mejor que Sabalenka. “Sabía que iba a ser sobre la fuerza de voluntad y la (fuerza) mental”.

La victoria puso fin a los malos recuerdos de su derrota en la final del Abierto de Francia de 2022 ante Iga Swiatek cuando, a los 18 años, Gauff se sintió abrumada incluso antes de pisar la pista Philippe-Chatrier.

“Fue un momento difícil, dudaba de mí misma”, recordó Gauff. “Estaba llorando antes del partido, y estaba muy nerviosa, literalmente no podía respirar y esas cosas”.

Gauff dijo que la derrota sacudió su confianza hasta tal punto que quedó “en un lugar oscuro” y temió que no estuviera hecha para ganar títulos importantes.

“Pensé: si no puedo manejar esto, ¿cómo voy a manejarlo de nuevo?”, dijo.

Lo manejó muy bien el sábado.

Gauff, segunda clasificada, se impuso en un partido lleno de tensión y cambios de impulso para reclamar su segundo trofeo en un major después de que ganó el Abierto de Estados Unidos 2023, donde también remontó un set en contra para vencer a Sabalenka en la final.

Gauff levantó el trofeo de los ganadores, luego lo besó varias veces. Se llevó la mano al corazón cuando sonó el himno nacional de Estados Unidos.

“Este es pesado”, dijo Gauff. “Se siente muy bien levantarlo”.

Fue la primera final entre la número uno y la número dos en París desde 2013, cuando Serena Williams derrotó a Maria Sharapova, y solo la segunda en los últimos 30 años.

Después de que Sabalenka enviara un revés demasiado abierto en el segundo punto de partido de Gauff, la estadounidense de 21 años se dejó caer de espaldas, se cubrió la cara con ambas manos mientras comenzaba a sollozar, luego se levantó y se llevó la mano a la boca. Continuó sollozando mientras daba palmaditas en la arcilla con su mano izquierda .

Después de saludar a Sabalenka en la red con un cálido abrazo y agradecer al árbitro, Gauff gritó de alegría y alivio, luego se arrodilló y se inclinó hacia adelante, continuando llorando mientras saboreaba la victoria.

Más tarde abrazó al director de cine Spike Lee y celebró con su séquito en su palco , tres años después de que perdió su primera final en Roland Garros.

En su discurso en la cancha, dijo que la derrota en 2022 a los 18 años la puso en un «lugar oscuro» y luego agradeció a los fanáticos en la cancha Philippe Chatrier, que en su mayoría la apoyaban.

«La multitud realmente me ayudó hoy, ustedes me animaron mucho y no sé qué hice para merecer tanto amor del público francés», dijo. «Pero se los agradezco, chicos«.

Sabalenka estaba llorando momentos antes cuando pronunció su discurso. Luchando por encontrar sus palabras, elogió a Gauff por ser una «luchadora» y dijo que merecía la victoria, pero agregó que las condiciones ventosas hicieron que el partido estuviera lleno de errores.

«Esto dolerá mucho. Coco, felicidades, en las duras condiciones fuiste mejor jugadora que yo», dijo. «Bien hecho, dos grandes semanas, y felicidades por el segundo Grand Slam, es bien merecido».

Sabalenka comenzó el set decisivo con fuerza, manteniéndose fiel a su enfoque de alto riesgo para ganar su primer juego de servicio.

Gauff respondió elevando su nivel, ganando un rally magnífico en el tercer juego que provocó fuertes vítores y aplausos del público. Después de un intenso intercambio, Gauff lanzó un globo que Sabalenka persiguió antes de intentar un tiro entre las piernas, solo para que Gauff lo interceptara en la red y terminara con un ganador.

Gauff fue consistente desde la línea de fondo y consiguió un punto de quiebre que convirtió cuando Sabalenka cometió una doble falta, dándole una ventaja de 2-1. Sabalenka se volvió hacia su palco y gritó frustrada, pero luego recuperó la compostura, rompiendo de nuevo para igualar el partido a 3-3.

Sin embargo, fue rota nuevamente en cero, y Gauff luego mantuvo su servicio dos veces para reclamar el título después de un partido que duró 2 horas y 38 minutos.

Gauff ahora posee dos trofeos del Abierto de Francia después de ganar el título de dobles femenino el año pasado.

