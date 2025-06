Entrevista Dominical | José Gregorio Zaá: Con el apresuramiento de las elecciones se violenta la Constitución #8Jun

- Publicidad -

Para el doctor José Gregorio Zara, profesor universitario y especialista en materia electoral, haber adelantado las elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores y municipales, violenta la Constitución y las propias leyes electorales.

Al ser entrevistado por El Impulso, dice que existe como una “rebatiña” en la que el ganador se lleva todo, ya que ahora cuenta con todas las gobernaciones menos una, aplastante mayoría en la Asamblea Nacional y aunque se haya aplicado el método de Víctor D´Hondt, que sólo dio cinco diputados a las alianzas, fueron adjudicadas veinticuatro diputaciones a esos grupos y ahora, también precipitadamente, se van a efectuar las votaciones municipales.

Árbitro

En su análisis estima que para escoger a los miembros de la directiva del árbitro electoral, la selección, entubada por cierto, fue hecha muy rápida por la comisión que presidía el diputado Giuseppe Alexandrino. Quedaron interrogantes por el baremo utilizado para la escogencia y las credenciales de los miembros del organismo, tanto principales como suplentes.

¿Tiene legitimidad?

Sobre la legitimidad se hicieron cuestionamientos, no de la comisión porque la Asamblea Nacional tenía la mayoría calificada para hacerlo, pero se hizo la designación entre gallos y medianoche, el comité no hizo la evaluación correspondiente, presentó el informe y se aprobó. Ha debido ser un proceso mucho más claro, más abierto, para que no quedaran dudas, pero ya se sabe cómo están las cosas.

¿Y el rector que se fue?

Uno de los rectores, Juan Carlos Delpino, a raíz de lo sucedido el 28 de julio, abandonó el cargo; pero la Asamblea Nacional le atribuyó una serie de cargos para destituirlo, en vez de haber acudido al Tribunal Supremo de Justicia para, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, hacerle el procedimiento indicado. El rector tuvo que irse al exilio por diferencias con las decisiones tomadas ese día en relación con las actas aún no presentadas.

Método

En el curso de la entrevista el doctor Zaá se refirió a la forma como se han venido divulgando los resultados, ya que el ministro del interior, Diosdado Cabello da una información y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez habla de porcentajes, adjudicaciones, quien entra o no entra, quien sale.

¿Se aplicó o no el método apropiado para las curules?

Aplicando el método o sistema D’ Hondt (el cual establece el promedio mayor para asignar las curules por partidos en forma de cociente decreciente) nos hemos enterado del número de diputados “ñapas”, extras, y sabemos de la inconstitucionalidad del cociente nacional. Yo denuncié esa figura hace ya cierto tiempo porque ese asunto del cociente nacional no está en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ni mucho menos en el Reglamento.

¿Cómo se mantiene ese juicio?

Ese es un criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional aprobada por la plenaria del TSJ. De modo, pues, que es un procedimiento írrito porque no está en el texto constitucional. De acuerdo a los números extraoficiales que conocemos insisto en la denuncia que también hice hace tiempo en relación a los diputados de la Asamblea Nacional, porque de 167 diputados, uno más o uno menos, se pasó a 277.

Competencias

¿Cómo tiene que ser la integración del cuerpo legislativo?

De acuerdo al índice poblacional y la base poblacional. El primero lo da el Instituto Nacional de Estadísticas para establecer el criterio del registro; pero, no hay data cierta. Y la base poblacional está en el artículo 186 del texto constitucional que reza para escoger a los diputados tomar el 1.1 por ciento de la población y con base al valor de ese porcentaje se calcula el número de los parlamentarios. Pero, el TSJ derogó todo eso, asumió competencias legislativas y legisló en esa materia. De esa manera se crearon los diputados adjudicados por cociente nacional. Si eso en el 2020 fue una aberración, ahorita, en el 2025, es mucho más. Porque se adjudicaron 48 para llegar a los 277, porque eran 167 por base poblacional e incluían a otros tres indígenas de la zona occidental, sur y región oriental. Ahora se ha dado otro procedimiento amañado por cuanto los tres diputados de etnias se escogen por elección de segundo grado y, entonces, hubo un proceso para escoger los delegados que a su vez escogerán a los tres diputados. En el 2020 vino la aberración dentro del punto de vista de la doctrina electoral e inconstitucionalmente se elevó de 167 diputados a 277, o lo que es lo mismo de la chistera sacaron 110 diputados y de ellos 48 por el cociente nacional. Ahora además de los 48 sumaron 2 adicionales para el estado número 24, denominado Guayana Esequiba.

Confusión

¿Otra violación constitucional es esa ley?

Si se revisa la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba habla de un municipio con dos parroquias, que es el ámbito demográfico y el ámbito electoral, que son dos conceptos distintos. Lo trató de explicar la rectora Aimé de Nogal porque había confusión y tal confusión hubo que el 25 de mayo existió la posibilidad que los electores de dos parroquias del municipio Sifontes del estado Bolívar, quienes fueron los que votaron para escoger a los legisladores y a la representación a la Asamblea Nacional. Esa situación hay que revisarla porque no estamos hablando de 277 diputados de la AN 2020 sino de 285 porque se le sumaron siete adicionales de Guayana Esequiba, dos por cociente nacional y los otros cinco por el ámbito territorial del municipio Sifontes. Había un enredo porque iban a ubicar dos parroquias del municipio Sifontes y una del estado Delta Amacuro, porque surgió la confusión de que la capital de Guayana Esequiba es Tumeremo, del estado Bolívar.

¿Dónde gobierna?

Ya se juramentó el gobernador, quien está ejerciendo en el estado Bolívar sobre una entidad distinta, lo cual viola la Constitución. Y además un consejo legislativo. Los recursos serán administrados por una comisión. Se aplica el criterio de cómo vaya viniendo, vamos viendo.

Obsequios

¿Qué estamos viendo con diputados que sin ser electos serán incorporados a la Asamblea?

Acaban de convocar las elecciones municipales sin haber desagregado resultados muy cuestionados desde el punto de vista de la adjudicación de unos diputados dádivas, que no tenían ninguna posibilidad por el método D´Hondt. Estamos hablando de la página externa del CNE, no de la oficial, según la cual de los 50 diputados hubo unos obsequiosos, productos de la liberalidad del gobierno. Son, en la lista de Alianza Democrática, iban a ser solamente dos por el método D´Hondt, por cuanto sacaron 361. 769, lo que les daba el cociente 1 y el cociente 2,a saber Bernabé Gutierrez y Timoteo Zambrano. En la otra lista Alianza Únete y Única, de Henrique Capriles y Manuel Rosales, lograron una votación de 304.425 votos y por el método D´Hondt les da el primer cociente y el segundo cociente. Iban Capriles y Luis Emilio Rondón padre, progenitor del que fue rector del CNE del período pasado. El tercer cociente no le da a ninguna de las dos alianzas, pero el CNE adjudicó a Stalin González, quien entró colado como fueron introducidos Henri Falcón, Pablo Pérez, Alfonso Campos,Luis Parra, José Brito, Juan Carlos Alvarado y José Gregorio Correa. Fuerza Vecinal tiene uno solo, David Uzcátegui porque alcanzó 141.548 votos. Pero coleados también están Félix José Fréitez y el representante de Alianza Lapi, Antonio Ecarri. En total fueron 29, a los cuales hay que restarle los que salieron por circuito y me parece extraño el caso de Cojedes, que rompe el tubo nacional porque no es Alberto Galíndez un fenómeno electoral que pudiera convencer la explicación desde el punto de vista de los votos lista, votos nominales y el fenómeno de él como gobernador. Es de señalar que el último cociente del Polo Patriótico fue de 100.495 votos.

¿Qué pasó en Lara?

En el caso Lara todos los circuitos fueron ganados por el Polo Patriótico y no salió ningún representante a la Asamblea Nacional ni al consejo legislativo por las ofertas de la Alianza Democrática y Un Nuevo Tiempo, porque el mejor perdedor para la gobernación fue Roberto Sánchez, quien logró 13 mil votos después de haber alcanzado como candidato a la alcaldía de Iribarren en el 2.021, más de 120 mil votos. Con este último proceso se puede ver cómo se han ido desgastando Henri Falcón y otros dirigentes no sólo en nuestra región sino en el resto del país.

Municipales

¿No cumple el CNE con las etapas de los procesos?

El proceso comicial más importante es el municipal, pero tenemos que hasta el corte del Registro Electoral es un cronograma achicado por cuanto no hay control de las etapas del cronograma electoral. Estamos hablando de más de cien etapas en un proceso pulcro, claro, abierto, que pueda ser monitoreado, controlado por el ciudadano de a pie y que, en general, se le pueda hacer seguimiento. Ni hablar de las oficinas regionales del CNE, el servicio electoral obligatorio y las juntas regionales. Yo pregunto: ¿Quiénes integran la junta electoral regional de Lara como órgano subordinado a la Junta Nacional Electoral? ¿Son los mismos de hace tiempo? Los funcionarios de la oficina regional del CNE son las mismas caras.

Violación

Como experto en materia electoral, ¿cuáles son las principales observaciones?

Revisando la Constitución, las convocatorias a los procesos electorales son actos formales y lo hace el CNE a través de la Junta Electoral Nacional, pero no podemos obviar algo que está ocurriendo como es el caso de Lara, donde el gobernador Luis Reyes Reyes se juramentó ya. Por mandato constitucional tanto la de la República como la del estado Lara, debe hacer ese juramento ante el órgano legislativo, que es el Consejo Legislativo. Pero, sabemos que el período constitucional, primero el de los gobernadores y de los consejos legislativos es de cuatro años, contados a partir de la instalación. Esto quiere decir que tanto el período del gobernador como del consejo legislativo corresponde a noviembre del presente año, pero están recortando esos períodos. Se está violando la Constitución. Lo regula el artículo 159, que habla del Poder Público Estadal. El artículo 160 establece que la administración de cada estado le corresponde al gobernador, precisa los requisitos para ser gobernador y el único aparte dice que el gobernador será elegido por un período de cuatro años por mayoría de votos.

Como de los cuatro gobernadores que no pertenecían al Polo Patriótico, sólo el de Cojedes retuvo el poder, imagino que los gobernadores de Barinas, Nueva Esparta y Zulia no van a estar reclamando estos cinco meses que les están mutilando del período constitucional.

¿Qué observa de la convocatoria para julio?

La convocatoria para las elecciones municipales es muy apresurada y obedece a la rebatiña de que el ganador lo toma todo. Se ha llevado todas las gobernaciones, menos una. De los 285 diputados tiene más de 250. Si el evento fue convocado el 4 de junio para el 27 de julio, sólo hay siete semanas para hacerlo a pesar de ser el más complejo desde el punto de vista de selección de candidatos.

¿Cualquiera puede ser alcalde?

Debe haber un criterio de selección mínimo porque son los líderes locales. Desde el punto de vista municipal el municipio es la instancia del poder público más cercano, porque tiene que atender los problemas que más afectan al ciudadano de a pie: servicio de suministro de agua, alumbrado público, transporte público, vialidad, asfaltado de calles, aceras, instalaciones recreacionales, aseo urbano y domiciliario, plazas, parques, instalaciones deportivas, mercados y cementerios. Lo cotidiano no se puede improvisar porque son los verdaderos líderes porque están en las propias comunidades y deben conocer sus necesidades.

