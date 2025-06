Academia de Medicina: Venezuela no está preparada para hacer frente a ninguna nueva pandemia #9Jun

- Publicidad -

Los países que piensan en sus ciudadanos, como los países desarrollados están preparados para enfrentar una pandemia, pero los demás países, como en el caso de Venezuela no están preparados, advierte el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina Medina.

Dijo que no estamos preparados porque no se han hecho inversiones en los hospitales, como debe ser, las terapias intensivas que hicieran falta no se tiene; los hospitales con déficit de 50% de Camas, en Caracas hay solamente 2 camas de terapia intensiva pediátricas, dijo que tan no estamos preparados que no tenemos vacunas actualizadas, indicando que se debería comenzar con la previsión y la prevención y acá no es así.

Admitió que solamente existen 10 camas de terapia intensivas para niños, de las cuales solamente dos están operativas.

“Evidentemente no estamos preparados ni para esta ni para ninguna otra pandemia, y este es el llamados que hacemos, estamos a la orden las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina para trabajar en conjunto con el Ministerio, para prepararnos adecuadamente, porque en cualquier hay 3.700 virus que se están moviendo en el mundo y cualquiera puede desatar una pandemia”.dijo Urbina Medina en Éxito 99,9 FM.

