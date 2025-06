Unión Europea incluye a Venezuela en su lista de países de alto riesgo por lavado de dinero #10Jun

- Publicidad -

La Comisión Europea ha actualizado su listado de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta revisión, Gibraltar y Panamá han sido retirados de dicha lista, al igual que Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda.

Sin embargo, según el portal web Europa Press, la Comisión ha añadido diez nuevas jurisdicciones a la lista: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Es importante destacar que estar en esta clasificación no conlleva sanciones directas, pero sí obliga a las entidades bancarias de la Unión Europea a incrementar la supervisión y los controles sobre las transacciones que involucren a clientes o entidades de los países señalados.

En la nota difundida señalan que la elaboración de este listado se basa en parte en las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre jurisdicciones bajo «vigilancia reforzada«, aunque la Unión Europea también incorpora sus propios criterios para determinar las inclusiones. Los cambios propuestos por Bruselas se implementarán automáticamente en el plazo de un mes, a menos que el Parlamento Europeo o el Consejo presenten objeciones durante ese período.

Gobierno de Maduro rechaza lista de «Alto Riesgo»

Por su parte, la administración de Nicolás Maduro ha respondido con firmeza a la Unión Europea (UE) tras ser incluida Venezuela en una lista de países considerados de «alto riesgo«. El comunicado oficial, hecho público por el canciller Yván Gil, arremete contra la «burocracia anacrónica» de Bruselas, a la que considera el verdadero riesgo para las naciones libres.

El texto de la Cancillería venezolana es categórico al afirmar que la supuesta preocupación de la élite europea no reside en el riesgo real, sino en la independencia de los países del Sur.

“Lo que molesta a la élite decrépita europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tutelajes, y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”, reza el comunicado.

El documento señala que Venezuela critica la incongruencia de la Unión Europea, señalando su propia incapacidad para proteger sus intereses y economía, y cuestionando su autoridad para «tutorar» a otras naciones. El Gobierno venezolano subraya que la UE enfrenta problemas internos significativos, como el lavado de dinero en sus capitales, la complicidad de funcionarios y la impunidad de paraísos fiscales dentro de sus fronteras, mientras intenta dictar normas a terceros países.

Por el contrario, el comunicado destaca que Venezuela es una economía en crecimiento, con estabilidad política e instituciones que responden a su pueblo, no a intereses financieros o lobistas. A pesar de haber enfrentado bloqueos, sanciones e intentos de aislamiento, el país se declara «más sólido, más firme, y sin doble moral«, reafirmando su compromiso con la soberanía y la autodeterminación.

