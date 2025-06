Brian Wilson, líder de The Beach Boys y poeta laureado del verano, muere a los 82 años #12Jun

- Publicidad -

Brian Wilson, el visionario y frágil líder de los Beach Boys, cuyo genio para la melodía, los arreglos y la expresión personal inspiró “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos de verano y lo convirtió en uno de los artistas discográficos más influyentes del mundo, murió a los 82 años.

La familia de Wilson publicó la noticia de su fallecimiento el miércoles en su sitio web y redes sociales. No se dieron más detalles de inmediato. Desde mayo de 2024, Wilson se encontraba bajo tutela judicial para supervisar sus asuntos personales y médicos, bajo la supervisión de sus representantes de toda la vida, la publicista Jean Sievers y la mánager LeeAnn Hard.

El ascenso de The Beach Boys a la gloria musical

El mayor y último superviviente de tres hermanos músicos —Brian tocaba el bajo, Carl la guitarra principal y Dennis la batería—, él y sus compañeros Beach Boys ascendieron en la década de 1960, pasando de ser una banda local de California a creadores de éxitos nacionales y embajadores internacionales del surf y el sol.

El propio Wilson fue celebrado por sus dones y compadecido por sus demonios. Fue uno de los grandes románticos del rock, un hombre atormentado que en sus años de gloria emprendió un camino cada vez más empinado hacia la perfección auditiva, el único sonido verdadero.

Los Beach Boys se encuentran entre los grupos más populares de la era del rock, con más de 30 sencillos en el Top 40 y ventas mundiales de más de 100 millones de copias. El álbum de 1966, «Pet Sounds», fue elegido número 2 en la lista de los 500 mejores álbumes de la revista Rolling Stone de 2003, perdiendo, como antes, ante «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» de los Beatles.

Los Beach Boys, que también incluían a Mike Love, primo de Wilson, y a Al Jardine, amigo de la infancia, fueron elegidos para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Inspiración a los más grandes artistas

Wilson tuvo una disputa con Love por los créditos de composición, pero sus colegas, desde Elton John y Bruce Springsteen hasta Katy Perry y Carole King, lo adoraban sin piedad. El baterista de The Who, Keith Moon, fantaseaba con unirse a los Beach Boys. Paul McCartney citó «Pet Sounds» como una inspiración directa de los Beatles y la balada «God Only Knows» como una de sus canciones favoritas, lo que a menudo lo hacía llorar.

Wilson conmovió y fascinó a fans y músicos mucho después de dejar de tener éxitos. En sus últimos años, Wilson y un devoto séquito de jóvenes músicos interpretaron «Pet Sounds» y su obra restaurada, «Smile», ante multitudes devotas en salas de conciertos. Mientras tanto, The Go-Go’s, Lindsey Buckingham, Animal Collective y Janelle Monáe se encontraban entre una amplia gama de artistas que lo emulaban, ya sea como maestro de la creación de música pop o como pionero de su desintegración.

Un verano interminable

La música de los Beach Boys era como una fiesta continua, con Wilson como anfitrión y discreto. Era un hombre alto y tímido, parcialmente sordo (supuestamente por las palizas que le daba su padre, Murry Wilson), con una dulce sonrisa torcida, y rara vez tocaba una tabla de surf a menos que hubiera un fotógrafo cerca. Pero a partir del estilo de vida que observaba y de influencias musicales como Chuck Berry y los Four Freshmen, creó un paisaje sonoro dorado —melodías dulces, armonías brillantes, viñetas de playas, coches y chicas— que resonó a través del tiempo y los climas.

