Recuperada la caja negra de Air India tras el accidente que mató a 241 personas a bordo y a varias más en tierra #13Jun

Investigadores indios recuperaron el viernes la grabadora digital de datos de vuelo, o caja negra, del vuelo de Air India que cayó del cielo y mató a 241 personas a bordo y varias personas en tierra, dijeron las autoridades.

El Boeing 787 con destino a Londres impactó contra una residencia de la facultad de medicina cuando el avión se estrelló en una zona residencial de la ciudad noroccidental de Ahmedabad minutos después del despegue el jueves.

La caja negra del avión fue recuperada de un tejado cerca del lugar del accidente y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India dijo que había comenzado su trabajo «con toda su fuerza».

Investigación podría determinar causas del accidente

La recuperación de la caja negra marca un importante paso adelante en la investigación, dijo el Ministro de Aviación Civil, Ram Mohan Naidu, en una publicación en las redes sociales.

El profesor Paul Fromme, de la Institución de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido, dijo en un comunicado que la grabadora de datos de vuelo tiene información sobre los ajustes del motor y del control, además del registro de voz de cualquier conversación en la cabina.

«Esto debería mostrar rápidamente si hubo una pérdida de potencia del motor o de sustentación después del despegue y permitir una determinación preliminar de la causa probable del accidente», dijo Fromme, quien dirige la División Aeroespacial de la asociación profesional.

Ordenan a Air India realizar inspecciones

Por otra parte, el regulador de aviación civil del país emitió una orden que exige a Air India realizar mantenimiento adicional e inspecciones de seguridad reforzadas en sus Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliners equipados con motores GEnx de General Electric.

Las inspecciones clave incluyen los parámetros de combustible, el compresor de aire de la cabina, el sistema de control del motor, el sistema hidráulico y una revisión de los parámetros de despegue, según la orden.

Los investigadores continuaron el viernes la búsqueda en el lugar de uno de los peores desastres aéreos de la India y el primer ministro Narendra Modi se reunió con el único pasajero sobreviviente un día después del accidente.

Identificación de las víctimas

Se estaban realizando pruebas de ADN para identificar los cuerpos, que en su mayoría estaban carbonizados e irreconocibles. Se espera encontrar más víctimas en la búsqueda del lugar del accidente.

El avión se estrelló contra un edificio que albergaba una residencia de estudiantes de medicina y estalló en llamas, matando a varios estudiantes, en la ciudad que es la capital de Gujarat, el estado natal de Modi.

“Estamos todos devastados por la tragedia aérea en Ahmedabad. La pérdida de tantas vidas de forma tan repentina y desgarradora es indescriptible”, declaró Modi en redes sociales tras visitar el lugar. “Comprendemos su dolor y sabemos que el vacío que dejó se sentirá durante años”.

Sobreviviente narra su escape

El único pasajero que sobrevivió al accidente de Air India que mató a 241 personas a bordo no podía creer que estaba vivo cuando abrió los ojos, rodeado de llamas, escombros y cuerpos carbonizados.

El ciudadano británico de origen indio, Viswashkumar Ramesh, se dirigía a Londres cuando el vuelo se estrelló minutos después de despegar de la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, el jueves por la tarde.

Fue uno de los peores desastres de aviación de la India y el primer accidente de un Boeing 787-8 Dreamliner desde que los aviones bimotores de fuselaje ancho entraron en servicio en 2009, según la base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

Actualmente internado en un hospital del gobierno local, Ramesh narró su terrible experiencia a la emisora ​​nacional de India, diciendo que el avión parecía atascado en el aire a los pocos segundos del despegue.

Dijo que se encendieron las luces verdes y blancas y, justo después, el avión aceleró pero parecía incapaz de ganar altura antes de estrellarse.

Sentado en el asiento 11A, Ramesh dijo que su lado del avión cayó a la planta baja de un edificio y que tuvo espacio para escapar después de que la puerta se abriera. Se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del avión.

“Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo”, dijo.

Ramesh sufrió quemaduras en su mano izquierda y caminó cierta distancia en estado de shock antes de que los lugareños lo ayudaran y lo llevaran al hospital en una ambulancia.

El primer ministro Narendra Modi, que visitó el lugar del accidente el viernes, se reunió con el único superviviente.

«Le conté a Modi todo lo que había presenciado. También me preguntó por mi salud», dijo Ramesh desde su cama de hospital.

El Dr. Dhaval Gameti, quien lo atendió, dijo que estaba desorientado y tenía múltiples heridas en todo el cuerpo, pero parecía estar fuera de peligro.

Ramesh, que llevaba consigo su tarjeta de embarque en el hospital, dijo que vio a varios pasajeros y miembros de la tripulación perdiendo la vida y partes del avión esparcidas por el lugar del accidente.

Ramesh viajaba con su hermano y llamó a sus familiares en Leicester después del accidente, según contó su primo, Ajay Valgi, a la BBC. Tiene esposa y un niño pequeño en casa.

“Solo dijo que estaba bien, nada más”, dijo Valgi, y agregó que la familia está “feliz de que esté bien, pero todavía estamos molestos por el otro hermano”.

El hermano de Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, dijo a Sky News que su hermano llamó a su padre momentos después del accidente para decirle que había sobrevivido.

“Le hizo una videollamada a mi padre mientras se estrellaba y le dijo: ‘¡Oh, el avión se estrelló! No sé dónde está mi hermano. No veo a ningún otro pasajero. No sé cómo estoy vivo, ni cómo salí del avión’”, declaró a Sky.

