COLUMNA Ajedrez para todos -55- #14Jun

El GM Sam Shankland es el Campeón 2025 del Torneo Continental de Ajedrez de América:

Este torneo se jugó en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, ubicada en la “triple frontera”, del 23/05/ al 31/05/2025, a 11 rondas con control de tiempo clásico, participaron 11 países, 218 ajedrecistas, y 21 Gran Maestros. Quienes finalizaron en los 4 primeros lugares clasificaron para participar en la Copa Mundial FIDE a realizarse en octubre de 2025.

Luego de 10 rondas estaban empatados en los primeros lugares los GM Shankland (USA), José E. Martínez Alcántara (México), Alexander Fier (Brasil) y Luis Paulo Supi (Brasil) todos con 8,5 puntos y las posiciones finales por sistemas de desempates fueron: 1º.) GM San Shankland, (ELO 2666), 8,5 ptos, 2º. José Martínez Alcántara (México) (2611), 3º. Alexander Fier (Brasil) (2555), 4º. José Cardoso Cardoso (Colombia) (2516), 5º. Cristóbal Henriquez Villegas (Chile) (2597), 6º. Luis Palau Supi (Brasil) (2566), 7º. Santiago Ávila Pavas (Colombia) (2469). Como se indicó los 4 primeros clasificaron para los matches en la 1ª) Copa Mundial FIDE, octubre 2025. En este evento participaron 2 ajedrecistas de Venezuela a saber: en el puesto 38º. y con 7 ptos quedó el MI Félix Ynojosa Aponte (ELO 2392), mientras que en el puesto 128 finalizó el venezolano Jesús A. Molina Sumosa (2025) con 6 ptos. El mejor cubano fue el GM Luis Quesada Pérez (2546) en el puesto 14º. Con 7,5 pts y el mejor argentino fue el GM Sandro Mareco 20º. (2585) con 7,5 ptos.

EL GM Y NÚMERO 1 DEL RANKING FIDE MAGNUS CARLSEN ES EL CAMPEÓN DEL TORNEO NORWAY CHESS!!

Este extraordinario evento de ajedrez se jugó del 26/05 al 06/06/2025 en la ciudad de Stavanger, Suecia, con la participación de los 6 mejores ajedrecistas del mundo y del ranking FIDE: Carlsen, Caruana, Gukesh, Nakamura, Erigaisi, y We Yi, evento que se jugó a doble vuelta. Cada partida ganada a tiempo clásico eran 3 puntos, empates y Armagedón eran a 1 punto. Luego de 10 super peleadas rondas el GM Magnus Carlsen fue el campeón indiscutible con 16 puntos, producto de: +3 =6 -1 y ganó 2 Armagedón: 2 ptos. 2º. GM Fabiano Caruana con 15,5 ptos. +4 = 3 -3 y ganó 1 Armagedón. 3º. GM D. Gukesh 14,5 ptos. con 14,5 ptos. +2 =4 – 4 y ganó 1 Armagedón. 4º. GM Hikaru Nakamura: 14 +2 =7 -1 y ganó 2 Armagedón. 5º. GM Arjún Erigaisi: 13 ptos. +2 =5 -3 y ganó 4 Armagedón y 6º. GM Wei Yi: 9,5 ptos. – 0 = 7 -3, y ganó 5 Armagedón.

A su vez en este torneo se jugó un torneo femenino con las mejores damas del mundo y la WGM ukraniana Anna Muzinchuk fue la campeona con 16,5 ptos. 2ª) WGM Lei Tinjie con 16 ptos, 3ª). WGM Humpry Koneru con 15 ptos, 4ª) WGM Ju Wenjun 13,5 ptos., 5ª) WGM V. Rameshbabu 11 ptos. y 6ª) WGM Sarasadatkhadem con 9 ptos.

CLASIFICADOS PARA EL GRAND TORNEO SUIZO FIDE:

La FIDE emitió esta semana la lista de 170 ajedrecistas clasificados para este Grand Torneo Suizo a realizarse en octubre 2025 en la capital de Uzbekistán. El evento tiene premios de $625.000 para los caballeros y $230.000 para las damas. Los 10 primeros clasificados son: 1. A. Erigaisi (India, 2782), 2. Fabiano Caruana (USA, 2777), 3. D. Gukesh (India, 2776), 4. N. Abdusattorov (Kazajstán, 2767), 5. R. Praggnanandhaa (India, 2757), 6. A. Firouzja (Francia, 2766), 7. Wei Yi (China, 2758), 8.Ian Nepomniachtchi (Rusia, 2758), 9. C. Aravindh (India 2749) y 10. Anish Giri (Holanda 2748), por España sólo aparecen: David Antonio. Guijarro (2642), A. Shirov (2620) y Jaime Santos La Tasa (2620), mientras de los países de Latinoamérica NO aparecen clasificados ajedrecistas.

III JUEGOS INTERDECANATOS DE EGRESADOS Y DE PERSONAL UCLA:

Desde el 04 al 06 de julio se estarán realizando en la sede social club APUCLA, Tarabana, Cabudare, los 3º. Juegos Interdecanatos en varias disciplinas como softbol, bolas criollas, caminata, dominó, truco, tenis de campo y ajedrez entre otras. El Prof. Edison Gudiño es el Coordinador General de los Juegos y me ha solicitado la coordinación de Ajedrez, ante la ausencia del Prof. Pedro Romero por grave condición de salud que presenta. Me es grato convocar a los egresados y personal UCLA ajedrecistas a inscribirse y disfrutar de este torneo, preferible por equipos de 2 jugadores representando a su Decanato. Mi No. Tlf para inscribirse es: 0414 5282857 y para Whatsapp: +54 911 27757420.

Mi email para opinar o comentar esta columna: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional en Ajedrez

