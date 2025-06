OPINIÓN Por la puerta del sol -227-: La Lógica gris #14Jun

- Publicidad -

“Escribir es como amar: es muy fácil empezar, pero muy difícil terminar”

Antonio Gala

Cada tema implica volver a estudiar. Repasar las lecciones de ayer no es perder el tiempo, es ganarle terreno al olvido, es mantener en ejercicio perenne el inestimable cultivo de la memoria.

La lógica nos ayuda a pensar con claridad y a elaborar pensamientos racionales. Tenemos inteligencia, sabemos para qué sirven la razón y el entendimiento. Es esta la razón por la que siempre nos hallamos conociendo y aspirando a investigar, observar y definir todo lo que nos rodea.

Muchísimos años antes de Cristo salieron a la luz los grandes pensadores: Tales, Epicuro, Parménides, Heráclito, Ariostoteles, Platón y entre los más recientes figura “El padre de la lógica” inglés Bertrand Russell (Premio Nobel de Literatura 1950) Fue un hombre convencido de la fe del poder que tiene la razón y propia capacidad para crear su propio paraíso a través de su propio esfuerzo.

Cuando el hombre se introduce por los fascinantes caminos de la lógica, satisface su curiosidad, libera su imaginación, encuentra respuesta a sus muchos por qué, aclara sus dudas, aprende, reflexiona, crea y auténtica su propio concepto.

La Lógica Gris o difusa “tema de hoy” tiene la habilidad de encontrar el justo equilibrio entre dos polos. Por ejemplo, cuando se ama demasiado, se pasa al extremo del odio con facilidad. Después de haber compartido momentos felices, no queremos volver a ver a aquella persona nunca más. La ausencia de amor se confirma cuando hay indiferencia y cuando al otro le da lo mismo ver o no ver al otro. La verdad absoluta no existe, en cada uno hay algo de verdad y de mentira. Las conductas extremas producen resultados extremos que jamás llevan a la felicidad ni a la paz. En medio de estos dos extremos se halla la solución, el equilibrio, lo realmente justo.

Todo extremo tiene su contrario: La vida en la muerte, la raíz en el tallo, la habilidad en lo torpe, el sometimiento en la rebelión, la esclavitud en la libertad etc. Estas son las razones por las que la lógica define los extremos como relativos, no absolutos. Todos los extremos convergen en un centro. Punto al que después de descubrirlo en 1965 el científico Lotfi Zadeh diera el nombre de Lógica gris o borrosa. No hay negro absoluto como tampoco blanco total.

“Los extremos absolutos son imposibles en muchos aspectos de la vida, la lógica gris permite cubrir todas las variantes o posibilidades existentes entre dos extremos” (Hugo Victoria N.) En la lógica intervienen cerebro y corazón, lo difícil en este ámbito es hallar un punto medio. La vida es esa circunstancia en la que ocurren cosas que van desde lo más dulce hasta lo más amargo, desde lo más alegre hasta lo más triste, desde lo más sublime hasta lo más abominable. ¡Cuán versátiles somos! De todo esto parte la versión de que es mejor la unión que la desunión.

El carácter es una variable que no necesariamente se ubica en los extremos, depende de las circunstancias, propósitos, voluntad y razonamiento. Ofrecer la gloria aplastando todo va de un extremo al otro formando el caos nunca la armonía, prometer el paraíso realizando actos de violencia solo ofrece el infierno. Entre el acérrimo odio al sublime cariño es necesario buscar el equilibrio, de lo contrario lo que nos espera es la guerra, la represión, el abuso, la muerte.

Cuanto más nos cueste entender algo, la mayor gloria está en superar el desafío… Hágale pues lector: ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos?

Amanda N. de Victoria

