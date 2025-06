COLUMNA Soliloquios de Café: ¡Día del Padre! #15Jun

- Publicidad -

Como siempre, sintiendo la presencia del amor más grande de mi vida, el que profeso a mi padre, Epifanio Antonio Pérez Pérez, y a sabiendas que “todos” los días son el día del padre, hoy, quiero rendir homenaje a “todos” los padres, muy especialmente a Víctor Oscar Espinosa Díaz, mi cuñado, a quien no tengo palabras o forma de agradecer el amor compartido con mi hermana Altair y con quienes denomino “mis pichones,” Víctor Antonio, Antonio José, y Jorge Antonio; con los “pichones de mis pichones,” Ana Victoria, Víctor Antonio y Cecilia. Homenaje al graduando como Padre, Simón Andrés Rodríguez Laclé, por la llegada, este once de junio de Juan Simón Rodríguez Chávez; teniendo presente que como ser humano, y por consiguiente imperfecto, como padre, he cometido grandes errores, por lo cual pido perdón a quienes haya afectado con cualquier actitud que no sea cónsona con lo que predico.

Al ver a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar más cálido para pasar el invierno, se observa que vuelan formando una V, una V corta. Se ha investigado que es una forma de liderazgo, guía y protección…

Se ha comprobado que, los padres cuando guían a sus hijos se asemejan a los gansos, podemos tomar como ejemplo la migración de estas aves, cuando baten sus alas, producen un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada completa aumenta su poder, por lo menos un setenta y uno por ciento más que si cada pájaro volara solo.

Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de familia, pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente, haciendo que los logros sean mejores.

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a la formación, para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Debe ser la forma de actuar de la madre, los hermanos y demás integrantes de las familias a quienes el padre ha asumido la responsabilidad de dirigir.

Si nos unimos y nos mantenemos juntos a aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y satisfactorio el logro de alcanzar las metas previstas.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. El padre, cuando se cansa, o envejece, debe apoyar el paso de quienes desde su juventud puedan y quieran asimilar sus experiencias, engrandeciendo sus éxitos y aprendiendo de sus errores.

Los padres obtendremos mejores resultados si nos apoyamos en los demás miembros de la familia en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente y en todo momento, al igual que los triunfos, compartiendo los problemas y los instantes más difíciles.

Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva y produce el mejor de los beneficios.

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera y sólo entonces los dos acompañantes vuelan a su bandada o se unen a otro grupo.

Si tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos.

Si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la familia y si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero.

Parafraseando a Khalil Jalil Gibran, jamás debemos olvidar que los hijos, no son nuestros hijos, son los hijos y las hijas de las ansias de la vida…

No vienen de nosotros, sino a través de nosotros, y aunque estén nosotros, no nos pertenecen…

Somos el arco del cual nuestros hijos, como flechas vivas, son lanzados.

Dejemos que la inclinación, en nuestra mano de arquero, sea para …

¡SU FELICIDAD!

“El hombre que tiene hijos, ha de mostrarse su amigo; y más unido que un hermano.”

“No existe amor más grande y puro que el que nace de compartir con los hijos.”

La ausencia es material… ¡Los sentimientos son eternos!

Maximiliano Pérez Apóstol

