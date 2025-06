OPINIÓN Buena Nueva: ¿Dios spray o Dios amor? #15Jun

- Publicidad -

Un dios que no ama es la antítesis de Dios, pues esencialmente “Dios es Amor” (1 Jn. 4, 16).

Algunos en nuestros días se están construyendo un “dios” a su antojo, un dios difuso, comparable a una especie de spray invisible, inmenso, que es sólo “energía”. Pero ese tal dios ¡no puede amar!

- Publicidad -

Para los cristianos -católicos o no- Dios es infinitamente poderoso, pero no es una simple energía. Para nosotros Dios es un Ser que ama, y nos ama a cada uno de manera especial, como si cada uno fuera único, porque cada una de sus creaturas es única para El.

De esto se trata el misterio de la Santísima Trinidad: Dios es uno, pero hay tres Personas en Dios. Y cuando hablamos con Dios hablamos con Personas: o hablo con el Padre, o hablo con el Hijo, o hablo con el Espíritu Santo, o hablo con los Tres. Tres Personas que son un solo Dios, se aman entre sí y nos aman a nosotros con un Amor que es Infinito, como Infinito es Dios.

Con ese monigote de dios que construimos, no hay posibilidad de relacionarse, más bien se cree que todos formamos parte de esa “divinidad energética”. Parece muy lindo el concepto, pero metidos dentro de esa unidad energética, donde no hay distinción entre nosotros y ese aerosol, ¿Cómo puede existir el amor? Esta pretendida unidad *no es lo mismo que la unión o comunión con el Dios único y verdadero* que anuncia el cristianismo y que, efectivamente, Dios nos ofrece. Es muy distinto.



Dios nos comunica su Amor y desea que le amemos a El (sobre todas las demás cosas y personas) y que nos amemos entre nosotros con ese Amor con que El nos ama.



En esa unión que se da en ese Amor de Dios a nosotros, de nosotros a Dios y de nosotros entre sí, El sigue siendo Persona Divina, y si le amamos como El desea ser amado por nosotros, estaremos unidos a Dios para toda la eternidad.



Y cuando esa unión se de a plenitud, Dios seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo cada uno de nosotros. ¡Gracias a Dios que no seremos todos “spray”!

¿Por qué si Dios me ama me suceden cosas malas?

Ver en: www.buenanueva.net/preguntasb/cosasmalas.htm

Isabel Vidal de Tenreiro

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí