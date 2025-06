«Aquí no hay imposición de candidatos», dice Cabello ante reclamo de bases del PSUV #16Jun

- Publicidad -

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes 16 que no hubo «imposición de candidatos», en respuesta a los reclamos de militantes de base en los estados Lara y Falcón tras conocerse algunas postulaciones para alcaldes.

«Aquí no hay imposición de candidatos. El primer insumo que se usó fueron las postulaciones, pero no fue el único. Hay otros parámetros que fueron incluidos desde el congreso del partido (…) Es normal que en estos procesos alguien pueda decir ‘no fui yo’ y estoy bravo, eso se les pasa», dijo Cabello en una rueda de prensa del PSUV.

El fin de semana se registraron protestas de decenas de militantes del PSUV en los municipios Iribarren (Barquisimeto, estado Lara) y Silva (Tucacas, estado Falcón) en reclamo a las designaciones «a dedo» desde Caracas de los candidatos a las alcaldías de esas localidades.

El oficialismo llamó a sus bases a participar en asambleas populares, el pasado 7 de junio, con el objetivo de recibir las postulaciones de candidatos para alcaldes y concejales. Según Cabello, recibieron 38.724 candidaturas para las 335 alcaldías del todo el país.

El ministro insistió en que este es un «proceso colectivo» que incluye a las bases, pues «no estamos sacando a alguien de Caracas para que se vaya a otro estado». Dijo que se tomaron «decisiones dolorosas» pues no deben haber cuadros con vínculos familiares.

También hizo un llamado a algunos dirigentes a asumir la decisiones tomadas por la cúpula del PSUV «con seriedad y disciplina partidista».

«El que se crea líder, aquí en donde tiene que ser líder de verdad», sentenció.

Respecto a la decisión de la Plataforma Unitaria, que se abstendrá nuevamente de participar en las elecciones municipales, dijo que eso «no concuerda con las bases de esos partidos, que andan buscando como locas a ver quién las postula. ¿Dónde terminan ellos? En los partidos que sí han decidido participar».

Señaló que existen liderazgos locales opositores «que existen, trabajan y hacen su trabajo político», y buscarán inscribirse en otras tarjetas.

Diosdado Cabello también comentó sobre la reciente orden de detención solicitada por el Ministerio Público contra Juan Guaidó, por presuntos actos de corrupción junto a funcionarios españoles.

«Guaidó es un delincuente, es un tipo mafioso, Guaidó robó hasta su propia gente. La canción de Juanito Alimaña se quedó corta respecto a lo que representa Juan Guaidó. Es estafa, chantaje, si te pones a revisar esos premios que se ganan son pagos, y lo sacan del dinero que se robaron», afirmó.

Por otra parte, el ministro dijo que esta semana se espera el arribo de dos vuelos de deportación de migrantes venezolanos, uno de ellos directamente de Estados Unidos, y el otro –que llegará el martes 17– desde México.

«El tema de Estados Unidos con los migrantes es delicado, es para que el mundo entero hubiese fijado posición con este tema (…) Han comenzado a despedir a una cantidad de personas, no hayan que hacer, es el terror. Esos no son policías, son mercenarios que les pagan», dijo.

