Avance | Habitantes de Barrio La Cruz en Duaca bloquean la carretera en protesta por falta de agua #17Jun

Los habitantes del Barrio La Cruz, en Duaca, municipio Crespo, decidieron cerrar la carretera Duaca-Aroa este martes 17 de junio para exigir una solución definitiva a la escasez de agua, tras cuatro meses sin servicio.

Oriana Flores, residente de la comunidad, denunció que el problema se prolonga sin solución definitiva y que, a pesar de los trabajos de reparación, el servicio sigue sin restablecerse.

Según explicó, actualmente están intentando arreglar una tubería en el tanque San Juan, pero el procedimiento, además de complejo, tomará un tiempo, sin dar una solución definitiva para las familias afectadas.

“Se está realizando un trabajo, el trabajo se hace pero se vuelve a dañar”, afirmó Flores, evidenciando el cansancio de los locales frente a esta situación.

“Ya han realizado varias pruebas y el trabajo de verdad no ha funcionado. De verdad la gente ya está cansada de esta situación, no tenemos agua por tubería, como digo, ya llevamos cuatro meses y no nos dan una solución exacta”, agregó.