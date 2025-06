Más de un año de injusticia: 14 meses preso en el Helicoide Cumple el periodista y defensor de DDHH Carlos Julio Rojas #18Jun

- Publicidad -

El periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, el pasado domingo 15 de junio. cumplió 14 meses de prisión en el Helicoide, en Caracas.

En estos 14 meses se le ha violentado el derecho a la defensa, porque el tribunal no permite que se juramenten sus defensores privados, señala el abogado y defensor de derechos humanos Joel García. Incluso, uno de sus abogados, Eduardo Torres, fue sometido a desaparición forzada desde el pasado 9 de mayo, hasta que se confirmó que también está detenido en el Helicoide.

- Publicidad -

El caso de Rojas es igual que el de otros presos políticos en Venezuela, explica García. “Tiene defensa pública; es decir, se encuentra en estado de indefensión. Presenta patologías graves, porque sufre de hipertensión y la tensión diastólica está produciendo un desequilibrio que pudiera causarle un infarto en cualquier momento”.

Al periodista, detenido por hombres encapuchados el 15 de abril de 2024 mientras caminaba con su esposa por la Candelaria, se lo acusa de presuntamente cometer los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa, como lo recuerda la organización de derechos humanos Provea. Pero se halla en un limbo legal, en un juicio que no avanza. En la actualidad no tiene comunicación con la familia, se le han negado las visitas y las llamadas y no se le permite salir a tomar sol.

“Todos sabemos que está preso realmente por su activismo, porque él no ha cometido ninguno de estos delitos”, aclara García.

Carlos Julio Rojas, de 40 años de edad, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó medidas cautelares a su favor en enero de este año. En la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la organización Human Rights Watch nombró a Rojas como un activista objeto de detención arbitraria. En mayo pasado fue reconocido con el Premio Argentino Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí