OPINIÓN 50 años escribiendo para E Impulso – Parte III- #17Jun

“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” Mat.19:21

¿Cuál verdad me hará libre? Nadie me explicó nada acerca de ese versículo. Ni yo quise preguntar. Pero evidentemente estaba preso dentro de mí. Sentía apatía por escribir y pena con El Impulso por el letargo en donde había caído. Es cuando llega a mí la última frase del texto bíblico inicial que escogí para comenzar este escrito: “… y ven y sígueme”, el cual me hizo sentir la necesidad de tomar una decisión que jamás en mi vida hubiese pasado, de no haber conocido a Eduardo González en nuestra institución. ¿Qué? Decidí aceptar vivir más cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decidí seguirle el resto de mis días en esta tierra, en mis acciones, propósito y pensamiento. Decidí que todo el mundo que me conocía supiera que mi vida cambió de rumbo y que ahora viviría una vida que horrara mi decisión de seguir a Dios teniendo como guía segura su Santa Palabra y como instrumento humano la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces la acción inmediata a tomar era manifestarlo públicamente y no era de otra manera que través del bautismo por inmersión y lo hice, Wilfredo.

Mis apreciados, todo eso pasaba a finales de 1995. Pero cuando entró 1996 en el mes de mayo, en una campaña evangelista, se consumó el acto bautismal que me ha dado los años más felices y promisores de mi existencia. Un mundo de paz y tranquilidad llegó a nuestras vidas (Mi matrimonio) por cuanto aún en medio de circunstancias adversas por las cuales hemos pasado. Cada día que pasa, cada año que cumplimos, que ya superan los 70 y cada circunstancia por la cual atravesamos, si nos refugiamos en la PALABRA segura de nuestro Dios. Si echamos mano a sus innumerables promesas, cuyas estimaciones varían desde 7,000 hasta 8,810 según Bible2School. La mayoría dirigidas a la humanidad en general, lo cual revelan el amor, la fidelidad y el compromiso de Dios, entonces no debemos preocuparnos por nada de lo que resta de nuestras vidas aquí en la tierra “no se turbaran nuestros corazones” Hech. 14:1.

Después de haber hecho la decisión más importante en la vida de cualquier ser humano, como es seguir a nuestro Señor Jesucristo en conciencia y en verdad, lógicamente el mundo se me vino encima. Muchas cosas difíciles, dolorosas y complicadas sucedieron en mi entorno que evidentemente el enemigo coordina para llevarme a desistir, a volver atrás, a la vida pasada, pero estaba en mí seguir adelante o renunciar. Ya allí, no podía meterse Dios porque es Ud. quien toma las decisiones en su andar por el mundo. Sean malas o buenas. Me mantuve firme. Pero la ruta que me llevaba a las páginas del Diario ELIMPULSO se me había perdido. No hilvanaba nada. Dejé de escribir. Dejé de enviar mis artículos. ¡TRISTE!

Es entonces cuando me reúno con mi hermano gemelo Wilfredo y preocupado me pregunta por qué no he vuelto a publicar. Qué es lo que me está pasando. Y le comento que no me llega nada, me siento confuso. Ya no quiero escribir de lo que antes escribía, a lo cual me contesta con palabras no publicables. «Entonces escribe de lo que estás viviendo ahora». Escribe sobre la Salvación, la vida eterna. Escriba del amor de Cristo, de cómo transformó tu miserable vida. De las promesas que Dios tiene para la humanidad. Y aquí me tienen. 30 Años más que suman entonces 50, con un tema que jamás se agotará. Y dice Juan en su libro inspirado, escrito en la Santa Biblia. “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.” Juan 25:21. ¿Cómo les parece?

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

