OPINIÓN Se Busca un Emprendedor: Coaching para el éxito -XXII- #17Jun

“El mayor enemigo de la productividad no es la falta de talento ni de recursos, sino la inercia. Y un coach puede ayudarte a romperla en menos de cinco segundos”. Afirma la coach estadounidense Mel Robbins, autora de The 5 Second Rule

Muchos emprendedores comienzan con grandes sueños y ambiciones, pero rápidamente se ven atrapados por la rutina, el exceso de tareas y la sensación de no avanzar. La lista de pendientes crece, el entusiasmo se diluye y, lo peor de todo, los objetivos se postergan indefinidamente. En este contexto, un coach no solo puede marcar la diferencia, sino que puede ser el aliado estratégico clave para transformar la manera en que un emprendedor piensa, actúa y se relaciona con su trabajo y sus metas.

Un coach especializado ayuda al emprendedor a comprender y aplicar tres conceptos fundamentales:

Eficiencia: hacer las cosas correctamente, con el menor desperdicio de tiempo y recursos.

hacer las cosas correctamente, con el menor desperdicio de tiempo y recursos. Productividad: lograr más resultados con menos esfuerzo.

lograr más resultados con menos esfuerzo. Eficacia: hacer lo que realmente importa para alcanzar los objetivos.

El bloqueo mental provocado por la rutina es uno de los mayores obstáculos del emprendedor moderno. El exceso de tareas operativas, la sobrecarga de decisiones y la falta de claridad hacen que muchos trabajen sin avanzar. Un coach detecta estos patrones desde fuera, con objetividad, y ayuda a rediseñar las rutinas desde cero.

El coaching utiliza herramientas como:

La matriz de Eisenhower para diferenciar lo urgente de lo importante.

para diferenciar lo urgente de lo importante. Técnicas de time-blocking para organizar el día con intención.

para organizar el día con intención. Métodos de productividad como GTD (Getting Things Done) o el método Pomodoro para maximizar resultados en menos tiempo.

David Allen, creador del método GTD, afirma: “Tu mente está para tener ideas, no para retenerlas”. El coach enseña al emprendedor a externalizar lo que le abruma, priorizar con claridad y actuar con foco.

No se trata de correr sin rumbo. Un coach ayuda a establecer objetivos claros, medibles y alcanzables (objetivos SMART), y luego acompaña paso a paso en su ejecución. Cada sesión es una oportunidad para medir avances, corregir desvíos y ajustar el plan de acción.

Además, un buen coach no solo se enfoca en lo que el emprendedor hace, sino en cómo lo hace. Esto incluye:

Detectar y neutralizar creencias limitantes (“no tengo tiempo”, “necesito que todo esté perfecto”).

Implementar hábitos de alto rendimiento.

Aprender a delegar y a confiar en procesos, no solo en la fuerza de voluntad.

Como señala Brendon Burchard, experto en rendimiento y autor de High Performance Habits: “Los emprendedores exitosos no trabajan más. Trabajan con más claridad, energía y propósito”.

Uno de los mayores errores del emprendedor es postergar el disfrute para “cuando logre el objetivo”. Un coach enseña a disfrutar el camino, no solo la meta. ¿Cómo? Reprogramando la mentalidad de sacrificio por una mentalidad de crecimiento, juego y recompensa.

Esto incluye:

Introducir rutinas de autocuidado como parte del plan de productividad.

Celebrar pequeños logros, no solo los grandes hitos.

Identificar qué tareas energizan y cuáles drenan, y rediseñar el día laboral en torno a esa energía.

Shawn Achor, investigador de Harvard y autor de The Happiness Advantage, demuestra que “las personas felices son un 31% más productivas, tienen un 37% más de ventas y son tres veces más creativas”. El coaching incorpora esta visión para que el emprendedor no solo logre sus objetivos, sino que lo haga disfrutando.

Definitivamente, un emprendedor que trabaja con un coach no solo logra más en menos tiempo. Aprende a hacerlo de manera más consciente, estratégica y placentera. Sale del bloqueo de la rutina, se conecta con sus verdaderas prioridades y construye una forma de trabajar donde el logro y el bienestar van de la mano.

En un mundo donde todos corren sin saber a dónde, ser una persona eficiente, productiva y eficaz no es solo una ventaja: es un superpoder. Y la mejor parte es que, con el apoyo de un coach, ese superpoder está al alcance de cualquiera que decida salir del piloto automático y tomar las riendas de su vida.

Continuará…

Italo Olivo

www.iolivo.com

