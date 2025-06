Trump abandonó anticipadamente el G7 mientras instaba a los habitantes de Teherán a evacuar #17Jun

- Publicidad -

En el lapso de aproximadamente ocho horas el lunes, el presidente Donald Trump pasó de sugerir que un acuerdo nuclear con Irán seguía siendo «alcanzable» a instar a los 9,5 millones de residentes de Teherán a huir para salvar sus vidas mientras acortaba su visita a la cumbre internacional del G7 para regresar a Washington para mantener conversaciones urgentes con su equipo de seguridad nacional.

Trump expresó su frustración con los líderes iraníes por no haber llegado a un acuerdo, y añadió que desea un fin real del conflicto y el abandono total del programa nuclear de Teherán. Trump, quien afirmó que planea reunirse con asesores en la Sala de Situación.

“Deberían haber cerrado el trato. Les dije: ‘Cierren el trato’”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One. “Así que no lo sé. No estoy de muy buen humor para negociar”.