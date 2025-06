Misiles iraníes impactaron un hospital en Israel y deja más de 200 heridos #19Jun

- Publicidad -

El ministro de defensa israelí amenazó el jueves al líder supremo de Irán después de que misiles iraníes dañaran un hospital en el sur de Israel e impactaran edificios residenciales cerca de Tel Aviv, hiriendo al menos a 240 personas. Israel, por su parte, atacó un reactor de agua pesada vinculado al programa nuclear iraní.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, culpó al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y dijo que el ejército «ha recibido instrucciones y sabe que para lograr todos sus objetivos, este hombre no debe seguir existiendo».

Más de 200 heridos

Al menos 240 personas resultaron heridas en el último ataque iraní, cuatro de ellas de gravedad, según el Ministerio de Salud de Israel.

Irán utilizó un misil con múltiples ojivas, según un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones militares.

Este tipo de misiles pueden suponer un desafío más difícil para los sistemas de defensa aérea, como el Iron Dome de Israel, porque tienen que rastrear más de una ojiva.

No fue posible realizar un análisis independiente inmediato. Sin embargo, Irán ha insinuado en el pasado que buscaba ese tipo de armamento.

La gran mayoría de los heridos del jueves presentaron heridas leves, incluyendo más de 70 personas del Centro Médico Soroka, en la ciudad sureña de Beersheba, donde se alzaba una columna de humo mientras los equipos de emergencia evacuaban a los pacientes. No hubo heridos graves por el ataque al hospital.

Planes de emergencia

El hospital indicó que el principal impacto se produjo en un antiguo quirófano que había sido evacuado en los últimos días. Tras el ataque, el centro médico cerró sus puertas a todos los pacientes, excepto a los que presentaban un riesgo vital, indicó. Soroka cuenta con más de 1000 camas y presta servicios a cerca de un millón de residentes del sur de Israel.

Muchos hospitales en Israel activaron planes de emergencia la semana pasada, convirtiendo estacionamientos subterráneos en salas y trasladando a pacientes a ellas, especialmente a aquellos con respiradores o con dificultades para trasladarlos rápidamente. Israel también cuenta con un banco de sangre subterráneo fortificado que entró en funcionamiento tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Impacto del misil en hospital

Dos médicos declararon a The Associated Press que el misil impactó casi inmediatamente después de que sonaran las sirenas antiaéreas, provocando una fuerte explosión que se escuchó desde una habitación segura. Hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a informar a los medios.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque y prometió una respuesta, diciendo: “Exigiremos el precio completo de los tiranos en Teherán”.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones contra Israel, aunque la mayoría han sido derribados por las defensas aéreas de varios niveles de Israel.

Israel afirma haber eliminado la mayoría de los lanzadores de misiles balísticos de Irán.

Un funcionario militar israelí dijo el jueves que los ataques aéreos han destruido alrededor de dos tercios de los lanzadores de misiles balísticos de Irán.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que Israel estima que Irán todavía tiene más de 100 lanzadores operativos, pero que sus pérdidas han contribuido a la disminución constante de los ataques desde el comienzo del conflicto.

Israel estima que Irán tenía alrededor de 2.000 misiles balísticos al comienzo del conflicto y dice que ha disparado alrededor de 450 misiles y 1.000 drones hacia Israel desde que comenzaron las hostilidades.

