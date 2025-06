Jesús Irausquín: «Ser gremialista no es defender una parcela» #20Jun

- Publicidad -

La importancia de la actividad gremial como un esfuerzo por defender y salvaguardar sectores económicos de vital importancia para el país y no solamente un sector propio. Defendió el expresidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Jesús Irausquín. uno de los líderes empresariales que se ha ganado el respeto gremial, tanto en el ámbito regional como nacional. En tal sentido, el gremialista con cinco décadas de trayectoria compartió parte de su experiencia.

«Definitivamente, cuando uno se mete en un gremio, uno no defiende una parcela específica, sino a todo un sector en especial. Eso fue lo que siempre me motivó a mantener nuestras puertas abiertas. Atendimos los problemas que se le presentaban al Puerto Libre, el tema del IVA y toda esa cantidad de cosas. Tantas cosas que sucedían a las que uno tenía que estar dedicándole tiempo. No se trataba de resolver para Jesús Irausquín y sus empresas, sino para el conglomerado empresarial de Nueva Esparta», dijo el dirigente gremial.

Irausquín resaltó que los cargos de dirección gremial son ad honorem. No obstante, al asumir responsabilidades gremiales se va adoptando una actitud de entrega ante las responsabilidades adquiridas. En el caso del expresidente de Fedecámaras Nueva Esparta, el camino comenzó en la presidencia de la Cámara de Importadores del Puerto Libre, pasando por la Cámara de Turismo de la entidad, hasta llegar a Fedecámaras.

Durante la entrevista que Irausquín ambién presentó un balance de su gestión. «Fueron 731 días de reuniones, de propuestas, de llevar adelante y de proteger al sector privado. Siempre estuvimos buscando cuáles eran los mejores caminos para Nueva Esparta, donde teníamos que incidir. Hay que decir con mucha humildad que sí, que lo hicimos y lo hicimos bien. A mí me place mucho tener las relaciones que tenemos aquí con el gobierno local, con los gobiernos municipales y con el gobierno nacional también. Ese es el legado, eso es lo que uno deja y esa es la satisfacción que uno le queda después de estos años al frente de la institución»,dijo en Fedecámaras Radio.

