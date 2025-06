Joven zuliana hará historia: Melina Nava será la primera venezolana en viajar al espacio #23Jun

- Publicidad -

La ingeniera industrial Melina Nava, oriunda de Cabimas, estado Zulia, ha sido seleccionada por la empresa privada Titans Space Industries para formar parte de la Clase 2025 de Candidatos a Astronautas. Nava se convertirá en la primera venezolana en viajar al espacio, con su vuelo programado para marzo de 2029, un logro que la convierte en la única representante de su país en este programa.

Nava, egresada del Politécnico «Santiago Mariño», compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales, explicando que fue elegida entre miles de postulantes de todo el mundo. Destacó que es la única venezolana en este exclusivo programa de formación, que la prepara para la exploración espacial.

Aclarando cualquier posible confusión, Nava subrayó que su trabajo no está vinculado con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA). Su oportunidad surgió a través de una postulación que realizó en la plataforma LinkedIn, cuando Titans Space Industries, una empresa privada, abrió la convocatoria sin que ella albergara grandes expectativas.

«Fue un proceso largo por la cantidad de personas en el mundo que se postularon. Pero gracias a Dios, tuve la fortuna de quedar seleccionada entre las primeras 50, como candidata. Además de ser la única venezolana hasta el momento«, afirmó la joven zuliana en una entrevista difundida en su cuenta de Instagram. La confirmación de su selección llegó durante una entrevista virtual. «Me dijeron: bienvenida al equipo. Yo quedé en shock», relató Nava, para quien explorar el espacio siempre fue un anhelo profundo.

«Eso siempre fue un sueño para mí. A veces uno tiene un sueño que parece muy grande o que no será posible y uno se lo guarda por miedo a lo que vaya a decir la gente. Quise estudiar ingeniería espacial, pero en Venezuela no la dan, y me tocó buscar otra opción: ingeniero industrial», confesó Nava.

Ahora, Melina Nava se prepara para un riguroso proceso de formación que incluye pruebas psicológicas, intensa preparación física y la adquisición de conocimientos técnicos esenciales para manejar equipos y afrontar emergencias en el espacio.

Titans Space Industries se define en su perfil de LinkedIn como una empresa privada dedicada al desarrollo de tecnologías de exploración espacial innovadoras y rentables. Su misión es hacer que el espacio sea accesible para todos, trabajando en diversos programas que abarcan desde vuelos tripulados y transporte de carga hasta el prometedor turismo espacial.

